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עד האחרון 

צה"ל חיסל בשבוע שעבר שני מחבלי נוח'בות 

דובר צה"ל מפרסם את יעדי החיסול בשבוע שעבר ברצועת עזה: מפקד מחלקה ומפקד חולייה של כוח הנוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס

11:05
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זירת החיסול בדיר אל באלח (ארכיון)

עד המחבל האחרון. צה"ל מפרסם את היעדים של חיסולי המחבלים בשבוע שעבר.

"בשתי תקיפות ברצועת עזה בשבוע שעבר, צה"ל חיסל את המחבל מוחמד נגיב עאשור, מפקד מחלקת נוח'בה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ואת המחבל תאמר סעיד אבו נחל, ראש חולייה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

שני המחבלים היו מעורבים בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל, וחוסלו בתקיפות מדויקות לאחר שהיוו איום על כוחותינו. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נאמר בהודעת דובר צה"ל

חיסול בעזה
חיסול בעזה| צילום: דובר צה"ל
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