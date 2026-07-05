צה"ל חיסל בשבוע שעבר שני מחבלי נוח'בות 

עד המחבל האחרון. צה"ל מפרסם את היעדים של חיסולי המחבלים בשבוע שעבר.

"בשתי תקיפות ברצועת עזה בשבוע שעבר, צה"ל חיסל את המחבל מוחמד נגיב עאשור, מפקד מחלקת נוח'בה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ואת המחבל תאמר סעיד אבו נחל, ראש חולייה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

שני המחבלים היו מעורבים בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל, וחוסלו בתקיפות מדויקות לאחר שהיוו איום על כוחותינו. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נאמר בהודעת דובר צה"ל