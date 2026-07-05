החידה הכי גדולה של השבעה באוקטובר נחשפת

אחת החידות הגדולות של השבעה באוקטובר היא מדוע חסן נסראללה, שהופתע בעצמו מהמתקפה של חמאס, לא הורה לכוחות "רדואן" לפלוש לגליל. כתב גלי צה"ל, דורון קדוש, מפרסם הבוקר (ראשון) מסמכים דרמטיים של חמאס, שנחשפו על ידי חוקרי מכון "עמית" למחקר טרור ומודיעין, המציגים את מאחורי הקלעים של הציר הלבנוני-עזתי בשנים שקדמו לטבח.

הסיוע בשומר החומות והכשלת ה"מטרו"

המסמכים מגלים כי כבר בשנת 2019 החל חמאס לסלול את הדרך לשותפות, כשבכירי הארגון שלחו מכתבים לנסראללה ולחמינאי בבקשה שיהיו להם ל"עזר ולמשענת".

מבחן השותפות הראשון הגיע במבצע "שומר החומות" (2021). מסמך פנימי של ראש המודיעין הצבאי של חמאס חו"ל, ח'אלד ע'אנם, חושף כי במהלך המבצע הוקם בביירות חמ"ל מודיעין משותף לחמאס, חזבאללה ומשמרות המהפכה. חזבאללה העביר לחמאס מידע רב על פריסת צה"ל ופעילות חיל האוויר, ואף מנע את חיסולו של מח"ט צפון הרצועה, אחמד ע'נדור.

הפרט הדרמטי ביותר במסמך חושף כי חזבאללה הוא זה שהכשיל את מבצע ההונאה הגדול של צה"ל לתקיפת ה"מטרו" (מנהרות חמאס). חזבאללה העביר לחמאס התרעה שעתיים מראש, לפיה מדובר בתקיפת הונאה קרקעית שנועדה לייצר בנק מטרות. בכיר לשעבר במערכת הביטחון אישר לגלי צה"ל: "לחיזבאללה היה חלק משמעותי בהכשלת ההונאה הישראלית במבצע המטרו".

התוכנית המקורית לפסח וההסתייגות של נסראללה

במאי 2022 התכנסה בביירות פגישה בהשתתפות סאלח אל-עארורי, ח'ליל אל-חיה, נסראללה ובכיר משמרות המהפכה הגנרל איזאדי. אנשי חמאס ניסו לשכנע כי המצב הפוליטי השברירי בישראל (ימי ממשלת בנט-לפיד) וגל הטרור ביו"ש מהווים הזדמנות למערכה כוללת.

נסראללה צינן את ההתלהבות ודרש קודם כל אסטרטגיה ומטרות ברורות: "האם אנחנו מצפים שהעימות יביא למנוסה מוחלטת של הכיבוש? האם אנו מעוניינים למנוע מהיהודים להיכנס לאל-אקצא? זו מטרה צנועה שלא מצריכה מלחמה".

בעקבות ההסתייגות, שיגר יחיא סינוואר איגרת לנסראללה ובה פירט מספר תרחישים. התרחיש המועדף עליו, "מערכת ההבטחה השנייה", הציג מתקפת פתע רב-זירתית במטרה להשמיד את ישראל, כולל פלישת כוחות גרילה מירדן ומסוריה. מסמך זה מוכיח כי סינוואר תכנן את המועד המקורי לפסח 2023, ולא לאוקטובר. נסראללה תמך והגדיר זאת כ"תרחיש מציאותי שניתן להגשים" – בניגוד ליהירות בצד הישראלי, שבו הגדיר קמ"ן אוגדת עזה את האזהרות כ"תרחיש דמיוני".

האשליה של סינוואר שהשאירה אותו לבד

במהלך שנת 2023 סינוואר הפך למשוכנע לחלוטין שחזבאללה יצטרף אליו. ביוני 2023 אמר לחברי הלשכה המדינית בעזה: "הצלחנו להוציא את חזבאללה והאיראנים מ'המצב של צריבת התודעה' שלהם מאז 2006. כעת יש להם מוכנות גבוהה לכונן ברית עם חמאס". באוגוסט חזר על הביטחון הזה בפני מועצת השורא, למרות שמסמך של המודיעין הצבאי בחמאס הזהיר מפני "מחסום פסיכולוגי" והיסוסים בלבנון.

ב-7 באוקטובר, בשעה 06:29, פתח סינוואר במתקפת הפתע הרצחנית ושלח מכתב דחוף לנסראללה: התנצל על כך שלא עדכן מראש על העיתוי, וביקש שיפתח מיד בהפצצה מרוכזת ובמתקפה קרקעית.

אלא שסינוואר גילה כי נותר לבדו במערכה. נסראללה סירב להפעיל את כוחות רדוואן, ורק כעבור יממה החל בירי סמלי יחסית בהר דב. השבעה באוקטובר היה אסון לאומי חסר תקדים, אך המסמכים מבהירים כי הצטרפות מלאה של חזבאללה באותו הבוקר הייתה הופכת אותו לגדול בהרבה, וכי הגליל כולו ניצל מטבח המוני.