אלמוג כהן נגד מיכל פעילן: "אישה בזויה שיש להקיא"

חבר הכנסת אלמוג כהן פרסם היום שורת התבטאויות חריפות נגד העיתונאית מיכל פעילן, בעקבות פרסום שיוחס לה ברשתות החברתיות.

כהן, שלחם בקרבות באופקים ב-7 באוקטובר, כתב: "כשלחמתי באופקים לצד חבריי באותו הבוקר הנורא, ידעתי שאשאר עם צלקות מהמראות הנוראיים, אבל לא העליתי בדעתי שתחקירנית סוג ג', במקרה הטוב, תנצל את המעמד שיצרה לעצמה על גבם של החטופים, 'ותאחל' לי מה שאיני מאחל ליריבי." את דבריו חתם במילים: "תתביישי לך, אישה בזויה שטוב שהחברה הישראלית תקיא ותוקיע."

בהמשך פרסם כהן סרטון שבו המשיך במתקפה נגד פעילן. בין היתר אמר: "החברים שלי באים אליי גם ביום, גם בלילה, גם בחלומות, גם לפעמים כשיש איזו שנייה לחשוב. הם באים אליי ודורשים ממני, 'לא מתנו לשווא'."

בסיום הסרטון פנה כהן לציבור וקרא: "ולכם, ציבור יקר, אני קורא: תשלמו להם מחירים, אל תצפו בערוץ הזה." עוד הוסיף: "הערוץ הזה שהביא עלינו את האסון הנורא... עדיין ממשיך לקדם אנרכיה." את דבריו חתם בפנייה ישירה לפעילן: "אז אני מבטיח לך, מיכל, לא נשכח ולא נסלח."

מתקפה החריפה של ח"כ אלמוג כהן מגיעה בעקבות חילופי דברים ברשת החברתית, בהם תקפה הכתבת מיכל פעילן את כהן, כינתה אותו "איש עלוב" ואף ציינה כי היא מתכוונת לתבוע אותו בגין הסתה. פעילן הוסיפה כי כהן, כנציג הממשלה שבמשמרתה אירע הטבח, צריך "לבקש סליחה" במקום לתקוף אזרחים, וטענה כי היא מאחלת לו שהאירועים ירדפו אותו בחלומותיו לנצח