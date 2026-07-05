תתחרה בבנט ונתניהו: מפלגת הימין החדשה שתכריע את הבחירות

קלפי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מפת הימין לקראת הבחירות הבאות מתחילה להתבהר, והפעם מדובר בטלטלה שעשויה להשפיע באופן ישיר על עתידו הפוליטי של בנימין נתניהו. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מצוי בשבועות האחרונים במשא ומתן מתקדם עם השרה לשעבר איילת שקד, לקראת ריצה משותפת ברשימת ימין חדשה. מדובר בצעד דרמטי עבור שקד, שתתמודד לראשונה על קולות הימין ישירות מול שותפה הפוליטי לשעבר, נפתלי בנט, לאחר דרך משותפת וארוכה של השניים.

השניים כבר הגיעו להסכמות עקרוניות על קווי היסוד של המפלגה, וככל הנראה גם על זהות המועמדים שישובצו בה. בין השמות הבולטים מהציונות הדתית שעלו בשיחות להרכבת הרשימה: דוידי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, ושבות רענן, שהייתה עד לא מזמן חברה במפלגת המילואימניקים. על פי הדיווח באתר ynet, במקביל, אדלשטיין ושקד מנהלים מגעים אינטנסיביים עם השגריר לשעבר גלעד ארדן, שעמו הם חולקים יחסי חברות קרובים. אדלשטיין וארדן שיתפו פעולה בעבר כבכירים בליכוד, ולארדן ושקד יחסי עבודה קרובים ארוכי שנים. עם זאת, למרות הצהרות קודמות שלו, ארדן מאותת בשלב זה כי טרם הכריע סופית לגבי הצטרפותו, עובדה שמקשה על השניים להתקדם בתוכניות המפלגה.

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לצד הניסיונות מול ארדן, השניים פועלים לחבר גם את יועז הנדל ומפלגת המילואימניקים. המגעים הללו מתנהלים למרות הפרידה הצורמת והמשקעים שנשארו בין שקד להנדל בריצה המשותפת שלהם לפני כארבע שנים.

מפלגתם המיועדת של אדלשטיין ושקד מכוונת לקהל יעד של ימין ממלכתי, עם דגש חזק על עולמות ההתיישבות והציונות הדתית. היעד הפוליטי והמבצעי שלהם ברור ודרמטי: להוות לשון מאזניים על מנת לכפות על ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב ממשלה חדשה ללא המפלגות החרדיות, במטרה להעביר את חוק הגיוס. ואולם, התוכנית לא נעצרת שם: במידה ותרחיש זה לא יתממש, באגף של אדלשטיין ושקד מוכנים ללכת רחוק יותר, ושוקלים להשלים רוב של 61 מושבים במליאה לגוש השני, ובלבד שחוק הגיוס יושלם במלואו.