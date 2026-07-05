"זוכר מאיפה באתי": אביתר מ"חתונמי" על הקשר החם למגזר הדתי

כוכב העונה החדשה של "חתונה ממבט ראשון", אביתר כהנא, התראיין ל"סרוגים" לקראת סופ"ש הזוגות, שיתחיל ביום רביעי, ופתח את הלב על המורכבות שבין עולם הריאליטי לבין השורשים הדתיים עליהם גדל. כהנא, שהפך במהירות לאחד הפרצופים המדוברים על המסך, שיתף בתחושות החמות שהוא חווה בכל מפגש עם המגזר.

"האמת שזה מחמם את הלב לראות אנשים שבאים מהמגזר הדתי," שיתף כהנא בגילוי לב. "המגזר שגדלתי בו, אני מאוד מאוד מחובר אליו. הוא חלק ממני ואני מחובר למשפחה שלי... אני יודע וזוכר מאיפה באתי, מרגיש בבית במקומות האלו. אני רואה סרוגים וזה עושה לי חם בלב".

במהלך הראיון, כהנא לא היסס לגעת בנקודה הרגישה ביותר עבורו בתוכנית – מעמד החופה הטלוויזיונית, שלדבריו היווה אתגר רוחני ומנטלי לא פשוט עבור בחור בעל רקע דתי. "כל עניין החופה, בתור מי שבא מרקע דתי, זה נקודה רגישה. חופה וחתונה זה לא משהו שצריך להקל בו ראש, זה משהו מאוד גדול".

בצעד מפתיע, כהנא אף הודה כי לו היה יכול, היה מוותר לחלוטין על גימיק החתונה הטלוויזיונית: "אם הייתי יכול לוותר על הרגע הזה של החופה ולהתחיל רק מלהכיר את האישה שהתאימו לי – הייתי עושה את זה".