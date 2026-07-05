ליברמן טוען: "בעוד 10 ימים לא תהיה תחמושת לצה"ל"

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מותח הבוקר (ראשון) ביקורת חריפה על סדר העדיפויות של הממשלה בראיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'. לדבריו, הממשלה מעמידה את הישרדותה הפוליטית מעל לצרכים הביטחוניים והלאומיים של ישראל: "הם מוכנים להרוס את המדינה, אבל לשמור על הגוש והשלטון".

"אין תחמושת לצה"ל"

במוקד הביקורת של ליברמן עומדת אזהרה ביטחונית הנוגעת למלאי הציוד הצבאי. לדבריו, המצב הגיע לנקודת קיצון שבה המחסנים עומדים להתרוקן: "בעוד 10 ימים – לא תהיה גם תחמושת לצה"ל".

התנגדות לחוק הפטור מגיוס

ליברמן הבהיר כי מפלגתו לא תיתן יד ללגיטימציה של השתמטות משירות צבאי. הוא כינה את חוק הפטור המקודם על ידי הממשלה "חוק חילול השם שמסדיר השתמטות המונית לסקטור מסוים". "אין מדינה ואין שום דבר. הממשלה עוסקת רק בקמפיין בחירות", הוסיף יו"ר ישראל ביתנו.

המצב בעזה

בנוסף, התייחס ליברמן למצב ברצועת עזה, וטען כי המציאות בשטח מעידה על התחזקות מחודשת של חמאס: "השיקום כבר התחיל. חמאס מהדק את השליטה ומייצר רקטות".