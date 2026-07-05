חדשות 12 ( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

בפעם השנייה החודש התרחש אירוע חמור מחוץ לאולפני חדשות 12 בתל אביב, כאשר אלמונים ריססו כתובות נאצה על קירות הבניין ונפצו את דלת הכניסה. המשטרה פתחה בחקירה לאיתור האחראים למעשה.