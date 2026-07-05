בפעם השנייה החודש התרחש אירוע חמור מחוץ לאולפני חדשות 12 בתל אביב, כאשר אלמונים ריססו כתובות נאצה על קירות הבניין ונפצו את דלת הכניסה. המשטרה פתחה בחקירה לאיתור האחראים למעשה.
על פי הנמסר, הכתובות רוססו במהלך הלילה על קירות הבניין בו ממוקמים אולפני חברת החדשות. בנוסף לריסוס, נגרם נזק לדלת הכניסה של המבנה שנופצה על ידי האלמונים.
המשטרה מטפלת באירוע ופועלת לאיתור החשודים. בעבר, במקרים דומים של ריסוס כתובות נאצה, הצליחה המשטרה לאתר ולעצור את האחראים באמצעות צילומי מצלמות אבטחה וחקירה אינטנסיבית.
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