אביה של לירי אלבג חושף: זה האדם הראוי בעיניי להנהיג  

אלי אלבג, אביה של לירי אלבג ששרדה את השבי, לא חוסך בביקורת כלפי הדרג המדיני בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm. בראיון שהעניק היום (ראשון), אלבג קרא לשינוי בראשות הממשלה והצהיר כי מבחינתו, הגיעה העת להחליף את נתניהו בהנהגה חדשה.

"בא לי כבר להקיא, בא לי כבר שתהיה לנו הנהגה חדשה", אמר אלבג בשיחה. "שיהיה לנו משהו אחר – שהעם יסתכל עליו בגאווה". לדבריו, הוא רואה בחבר הכנסת גדי איזנקוט את הדמות המתאימה ביותר לתפקיד: "גדי איזנקוט צריך להרכיב את הממשלה הבאה, הוא איש ראוי שהיה אתנו בשעות הקשות. הוא איש נקי, וכל מה שהוא רואה לנגד עיניו זה ארץ ישראל".

אלבג השווה את ניהול המדינה לניהול עסק כושל: "לא יכול להיות שמנכ"ל שריסק את החברה יישאר יום אחד, אין כזה דבר – לא בעולם העסקי ולא בפוליטיקה".

"נתניהו לא עוצר את השיח האלים"

בנוסף לביקורת על תפקודו המדיני-ביטחוני, אלבג תקף את נתניהו על הקרע בעם, וטען כי ראש הממשלה נושא באחריות להסלמה בשיח הפנימי: "יש לנו מנהיג שקוראים לו ביבי נתניהו שלא עוצר את זה. זה כנראה עושה לו טוב. הגענו למצב שבו אנשים לא יכולים לדבר אחד עם השני, ואנחנו אוטוטו במלחמת אחים".

בהתייחסו לאחריות לטבח ה-7 באוקטובר, הגיב אלבג בביטול לניסיונות להאדיר את פעולות הממשלה לאחר פרוץ המלחמה: "ניתן לו צל"ש, והרבה בתי קברות יירשמו על שם ביבי נתניהו. באיזו תקופה נרצחו לנו 1,200 איש ביום אחד?".

לסיום, הביע אלבג פסימיות לגבי האפשרות לקיום חקירה עצמאית תחת כהונתו של נתניהו: "אמרתי מהיום הראשון שלא תהיה ועדת חקירה כל עוד ביבי ראש הממשלה, ואם היא תהיה יתחילו לחקור את פרעה ואת משה רבנו".