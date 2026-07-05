זעם בליכוד בעקבות המהלך של ערוץ 14: "מצג שווא"

סערה פנימית בשורות מפלגת השלטון בעקבות יוזמה דיגיטלית חדשה של ערוץ 14: חברי כנסת בליכוד מותחים ביקורת חריפה על מהלך של הערוץ, במסגרתו הושקה באתר ובאפליקציה אפשרות לגולשים להצביע ולהרכיב בעצמם רשימה לפריימריז במפלגה.

בשיחות שקיימו עם אתר "היום", חלק מחברי הכנסת של המפלגה, שבחרו להישאר בעילום שם, תקפו את המהלך באופן חד-משמעי וטענו כי מדובר ביוזמה בעייתית ביותר. "זה בלוף, כל אחד יכול להצביע ולא רק פקודים", אמרו הח"כים בכעס. לדבריהם, המנגנון הלא-מבוקר הזה עלול ליצור מצג שווא בקרב הציבור, שלפיו הרשימה הרשמית של הליכוד לכנסת נקבעת או מושפעת באופן ישיר על ידי ערוץ הטלוויזיה.

מעבר לעצם ההצבעה הכללית, הח"כים העלו טענות קשות גם לגבי ההטיה הטכנית של המערכת. לדבריהם, סדר הופעת המועמדים באתר ובאפליקציה אינו תואם בהכרח לסדר אלפביתי. חברי הכנסת מתריעים כי עובדה זו עלולה להשפיע באופן ישיר על בחירת המשתמשים, להטות את התוצאות וליצור יתרון בולט ומסוים למועמדים ספציפיים על פני אחרים.