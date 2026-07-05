"לא ניסיתי להסתיר": כתב "כאן" מגיב לסערה סביבו

הריאיון של אורי לוי, עם כוכב נבחרת מצרים מוחמד סלאח במהלך מונדיאל 2026, המשיך להדהד בעוצמה רבה – הן בישראל והן בעולם הערבי. הביקורת התמקדה בעיקר בשאלה מדוע לוי לא הציג את עצמו בגלוי כישראלי בפני השחקן, שאינו נחשב לידיד ישראל.

בראיון לתוכנית "שבע תשע" עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי, לוי הודה כי לא ציפה לעוצמת התגובות: "יש רגעים שאתה מבין שאתה בשיא קטן בקריירה. סיקרתי את סלאח מהרגעים הראשונים שלו, וכשתפסתי את המיקרופון הבנתי שזה קורה". לדבריו, הוא שמח שהדיון מעורר מחשבה, אך מדגיש כי מטרתו המרכזית נותרה הנגשת חוויית המונדיאל לצופה הישראלי.

"הייתי קצת ישראלי בסיטואציה"

באשר לטענות על הסתרת זהותו המקצועית, לוי מבהיר כי מדובר היה בהחלטה של רגע: "זה ממש היה ספונטני. הגעתי באיחור לעמדת הראיונות, נשארו שלוש דקות, והייתי קצת ישראלי בסיטואציה – עקפתי כמה עיתונאים וחטפתי את המיקרופון בנימוס". לוי מסביר כי אילו היה מציין את כלי התקשורת הישראלי, הריאיון היה הופך לסיפור אחר לגמרי: "ברור לי שאם הייתי אומר שאני מערוץ ישראלי, זה היה מציב אותו בנקודה פחות נעימה, והופך את זה לסיפור הרבה יותר גדול".

לוי הדגיש כי הוא מקבל בהבנה את הביקורת שנשמעה משני הצדדים, אך דוחה את הטענה שניסה להסתיר את לאומיותו במכוון. "אני לא הסיפור פה", אמר, והוסיף: "אנחנו קמים כל בוקר בתחושת שליחות ועובדים קשה כדי שהישראלים ירגישו את המונדיאל בסלון שלהם. דווקא בגלל שאני פה מטעם התאגיד, אני נותן אקסטרה עבודה".

המבט אל הגמר: "קטע הוליוודי מטורף"

לקראת שלבי ההכרעה של הטורניר, לוי ניתח את יחסי הכוחות במגרש. בעוד צרפת מסומנת על ידו כפייבוריטית הטבעית, הוא מציין כי ייתכן שחסר לה את ה"לב" שיש לארגנטינה. בנוסף, הוא מסמן את נבחרת מרוקו כגורם היחיד שעשוי להקשות על "המכונה הצרפתית".

לוי חתם בתחזית מרגשת לגמר החלומות: "כשאתה לוקח את כל הדרמות והכוכבים, המונדיאל הזה בונה קייס רציני להיות הטוב אי פעם. גמר בין פורטוגל לארגנטינה, עם ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו, יהיה קטע הוליוודי מטורף שלגמרי יכול לקרות".