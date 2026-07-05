"יאיר לפיד יפרוש; בנט יהיה מספר 3-4 אצל איזנקוט"

עו"ד גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, הציג הבוקר (ראשון) ניתוח פוליטי ברדיו 103FM, שבו סימן את הדמות שצפויה לדעתו להוביל את הגוש באופן בלעדי, תוך שהוא מנבא תרחיש קודר למפלגת "יש עתיד" וליאיר לפיד.

"לא יעזור כלום. בסופו של יום גדי איזנקוט ישאב את כל המנדטים של המרכז-שמאל", קבע עו"ד בוסי בנחרצות לגבי חלוקת הכוחות העתידית בתוך הגוש.

בהמשך דבריו התייחס בוסי למעמדם של השחקנים הנוספים בזירה, וסיפק הערכה מפתיעה לגבי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "לפי דעתי בנט יתחנן להיכנס כמספר 3 או 4 אצל גדי איזנקוט".

חיצי הביקורת והתחזיות המרכזיות של עו"ד בוסי הופנו כלפי יו"ר האופוזיציה הנוכחי. "אני לא חושב שיאיר לפיד יתמודד במערכת הבחירות הבאה", העריך בוסי והסביר את הרקע לכך: "אני לא חושב שהוא יסכים להיות במקום שהוא יחזר אחרי הפתחים".

את הניתוח שלו חתם בוסי באזהרה חריפה לגבי עתידם של חברי הכנסת המכהנים כיום מטעם מפלגתו של לפיד: "יש 20 ח"כים ביש עתיד שהם ללא עתיד פוליטי. אפילו פירורים לא נשארו להם. ח"כים מצוינים לא יהיו בכנסת הבאה".