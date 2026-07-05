איריס חיים חשפה מה קורה בחדר של בנה: "איפה אנחנו חיים?"

איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל שנחטף מביתו בשבת השחורה ונהרג בשוגג מאש צה"ל ברצועת עזה, פרסמה אתמול (שבת) פוסט חריף וכואב ברשתות החברתיות, שבו חשפה מציאות מקוממת ומזעזעת המתרחשת בחדרו של בנה בקיבוץ כפר עזה.

בפוסט, שפורסם לציון 1,000 ימים לפרוץ המלחמה, שיתפה חיים כי פועלים המועסקים על ידי חברה קבלנית באזור שכונת "דור צעיר" בקיבוץ, הפכו את החדר של יותם לתחנת שירותים ציבוריים. "כנראה מתעצלים ללכת לשירותים בקיבוץ, בוחרים להפריש את היציאה היומית שלהם בחדר של יותם", תיארה בזעזוע.

חיים הביעה את תחושותיה הקשות לנוכח המעשה המביש וכתבה: "איך הייתם מרגישים אם היו שולחים לכם סרטון שבו רואים שהבית שבו גר הבן שלכם הפך לשירותים? סליחה יותם".

אמו של יותם בחרה בשלב זה שלא לחשוף בפומבי את שמה של החברה הקבלנית המעסיקה את אותם העובדים, אך מתחה ביקורת נוקבת וקשה על התנהלותם: "איפה אנחנו חיים?".

לדבריה, למרות שהנהלת הקיבוץ כבר פעלה בנושא והציבה מצלמות אבטחה בשטח השכונה, התופעה המזעזעת והפגיעה בכבודו של בנה המנוח עדיין לא נפתרה. בעקבות כך, פנתה חיים לציבור הרחב בבקשת עזרה כדי להביא לטיפול שורש בנושא ולעצור את הביזיון.