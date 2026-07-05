סרוגים
עוד בוקר קטלני

שני נרצחים בתוך זמן קצר בגליל ובוואדי ערה

גבר נורה למוות בדיר חנא, ובאירוע נוסף באום אל פחם נרצח גבר נוסף ואדם נוסף נפצע באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירה בשני המקרים והרקע הראשוני הוא פלילי

06:57
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זירת רצח (צילום: דוברות המשטרה. ארכיון)

גל האלימות בחברה הערבית נמשך גם הבוקר (ראשון), עם שני אירועי ירי קטלניים שהסתיימו בשני הרוגים ובפצוע נוסף בתוך זמן קצר.

באירוע הראשון, ביישוב דיר חנא, התקבל דיווח על ירי לעבר אדם. כוחות משטרה הוזעקו למקום, אך מותו של הקורבן נקבע בזירה. זהותו טרם הותרה לפרסום.

זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח נוסף, הפעם מאום אל פחם, שם נורו שני גברים. אחד מהם מת מפצעיו בזירה, בעוד השני פונה לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר בינוני, על פי מד"א.

שוטרי תחנת אום אל פחם וכוחות משטרה גדולים פתחו בפעולות חקירה ואיסוף ראיות, במקביל לסריקות אחר החשודים במעשה.

במשטרה מסרו כי בשני האירועים הרקע הנבדק הוא פלילי, והנסיבות נמצאות בחקירה. זהות ההרוגים טרם פורסמה.

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