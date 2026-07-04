הדרישה של רשות המסים מהישיבות החרדיות

רשות המסים שלחה במהלך סוף השבוע מכתבים לעשרות ישיבות חרדיות, ובהם הודיעה כי מוסדות שבהם לומדים תלמידים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא לא יוכלו ליהנות מהטבת המס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ישיבות המבקשות להמשיך לקבל את ההטבה יידרשו להצהיר כי אין בין תלמידיהן מי שנקרא לשירות ביטחון ולא הסדיר את מעמדו כחוק, וכן להעביר לרשות המסים רשימה מלאה של כלל תלמידי המוסד, הכוללת שמות ומספרי תעודות זהות.

במכתב שנשלח לישיבות נכתב כי "לא ניתן לממן באופן עקיף, לרבות באמצעות זיכוי ממס בגין תרומות, את פעילותם של מוסדות תורניים שבהם לומדים תלמידים אשר לא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא".

עוד צוין כי על המוסדות להגיש טופס הצהרה חתום על ידי חבר ועד מנהל ומורשה חתימה, המאשר כי אין במוסד תלמידים המשתמטים משירות וכי לא יתקבלו בעתיד תלמידים במעמד כזה. בנוסף, נדרשים המוסדות לצרף קובץ אקסל הכולל את פרטיהם של כלל התלמידים.