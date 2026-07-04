הטמפ' צונחות; החורף קופץ לביקור. תחזית מזג אוויר

( הדס פארוש / פלאש90 )

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים מציגה מגמה נוחה ומתונת יחסית לחודש יולי, ללא גלי חום קיצוניים ובליווי עננות חלקית וטפטופים מקומיים בשעות הבוקר.

היום, יום ראשון (05.07.26), יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות צפויות להיות קרובות לממוצע השנתי, כאשר בשעות הבוקר ייתכן טפטוף מקומי לאורך מישור החוף. מחר, יום שני (06.07.26), המגמה תימשך עם מזג אוויר מעונן חלקית ועומסי חום רגילים לעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף ואף גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום שלישי (07.07.26), לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות או בתנאי מזג האוויר, והם יישארו דומים לימים הקודמים.

עוד באותו נושא הנה זה בא: זה היום בו החום יישבר. תחזית מזג אוויר חדשות סרוגים

ביום רביעי (08.07.26), תורגש הקלה נוספת ויהיה מעונן חלקית, עם טמפרטורות ועומסי חום מתונים יחסית לעונה. גם בבוקר זה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

ביום חמישי (09.07.26), מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית, עם טמפרטורות קרובות לממוצע העונתי. בשעות הבוקר שוב ייתכן טפטוף מקומי לאורך מישור החוף.