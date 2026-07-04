( דובר צה"ל )

גזרת יהודה ושומרון מסתמנת כיום כזירה המתוחה והמסוכנת ביותר, ובמערכת הביטחון נערכים בהתאם לתרחישי קיצון. משרד הביטחון פועל בתקופה האחרונה באינטנסיביות כדי לחזק את מרכיבי הביטחון ביישובים, מהלך הכולל את עיבוי כיתות הכוננות, פריסת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, וכן בנייה ותחזוקה של גדרות וחומות מגן.

במקביל למאמצי ההגנה הפיזיים, בצה"ל בונים ומתרגלים מודלים של התרעה המיועדים להתמודד עם אירועים מתפרצים. כחלק מההיערכות, הוגברה משמעותית זמינות הכוחות הקרקעיים והאוויריים בגזרה, מתוך מטרה לספק מענה מיידי לכל איום. קצין בכיר התייחס באתר 'וואלה' למוכנות הכוחות, וחשף את היקף ההיערכות האווירית ואמר: "יש מאות מטרות שחיל האוויר מכיר היטב, ובלוח זמנים קצר יודעים לתקוף אותן כדי למנוע הסתערות המונית לעבר היישובים".

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הדאגה המרכזית במערכת הביטחון נובעת ממודיעין מדאיג שאותר. הקצין הבכיר ציין כי "יש יישובים שנמצאים בקרבה לאוכלוסייה פלסטינית, כמו פסגות מול רמאללה, ויש גם יישובים מבודדים". לדבריו, בצה"ל יודעים היטב מה חושב האויב: "אנחנו יודעים מה חושב האויב כי מצאנו עשרות תוכניות פשיטה ליישובים בתוך איו"ש".

עם זאת, הוא ביקש להרגיע את התושבים והדגיש בסיום דבריו: "חשוב להדגיש שאנחנו היום לא מכירים אפילו תשתית אחת שעוסקת בנושא הזה, בטח לא תשתית ממוסדת כמו חמאס".