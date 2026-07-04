דיווח: הפחד מישראל שינה את תוכניות ההלוויה באיראן

בזמן שאיראן מציגה מפגן כוח סביב הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי ח'אמנאי, מאחורי הקלעים מתנהלת דרמה ביטחונית ופוליטית.

לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", בנו של ח'אמנאי, מוג'תבא, טרם הופיע בטקסי ההלוויה בשל התנגדות של גורמי הביטחון האיראניים.

על פי הדיווח, מוג'תבא ביקש להשתתף בטקס הקבורה שייערך ב־9 ביולי במקדש האימאם רזא בעיר משהד, אולם במשמרות המהפכה ובמערכת הביטחון חוששים כי נוכחותו הפומבית עלולה לאפשר לישראל לבצע ניסיון התנקשות או לעקוב אחר תנועותיו בחזרה למקום מחבואו.

מאבקי כוח בצמרת המשטר

לפי "ניו יורק טיימס", שאלת השתתפותו של מוג'תבא אינה נובעת רק משיקולי אבטחה. ארבעה בכירים איראנים ושני אנשי משמרות המהפכה אמרו לעיתון כי מאחורי הקלעים מתנהל מאבק חריף בין מחנות שונים במשטר.

לטענתם, כל אחד מהמחנות מנסה לקרב אליו את המנהיג העליון החדש ולהבטיח לעצמו השפעה על עתידה של הרפובליקה האסלאמית.

השיחות עם ארה"ב ללא התקדמות

במקביל, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי סבב השיחות העקיפות בין ארצות הברית לאיראן הסתיים ללא פריצת דרך משמעותית.

לפי הדיווח, הדיונים עסקו בעיקר בפתיחת מצר הורמוז ובשחרור כספים איראניים מוקפאים, סוגיות שלפי התכנון היו אמורות להיפתר כבר במסגרת הסכם הביניים.

בינתיים, מסע ההלוויה של ח'אמנאי ממשיך לשמש במה להפגנת כוח של המשטר, עם קריאות "מוות לאמריקה", כרזות נגד ישראל ושלטים בגנות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.