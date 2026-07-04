טראמפ חושף: נתניהו ביקש פגישה, "הוא יודע מי הבוס"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (שבת) בריאיון לחדשות 12 כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בקרוב.

כשנשאל על יחסיו עם נתניהו השיב טראמפ: "אנחנו מסתדרים מצוין. אתה יודע מי הבוס. גם הוא יודע מי הבוס", כשהוא מתייחס לעצמו.

בלשכת ראש הממשלה אישרו כי נתניהו שוחח עם טראמפ ביום שישי כדי לברך אותו לרגל יום העצמאות ה־250 של ארצות הברית.

בהודעת הלשכה נמסר כי במהלך השיחה הודה נתניהו לנשיא האמריקני על תמיכתו בישראל, והשניים סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית.

לפי גורם ישראלי, טרם נקבע מועד סופי לביקור. האפשרות שהפגישה תתקיים כבר בשבוע הבא עדיין נבחנת, אך ייתכן שתידחה בשל נסיעתו המתוכננת של טראמפ לטורקיה.

טראמפ: "האיראנים מתחננים להסכם"

בריאיון התייחס טראמפ גם למשא ומתן מול איראן, ואמר כי "האיראנים מתחננים להגיע להסכם".

לדבריו, הוחלט על הפסקה של כשבוע בשיחות, בין היתר בשל הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי ח'אמנאי.

"הם כולם שם. ירייה אחת ואנחנו יכולים לחסל את כולם, אבל אנחנו לא הולכים לעשות את זה, כי אז לא יישאר עם מי לנהל משא ומתן", אמר טראמפ.

הוא הוסיף כי הופתע לראות המונים משתתפים בהלווייתו של ח'אמנאי. "חשבתי שאנשים שונאים אותו. אולי אלה דמעות מזויפות", אמר.