לפיד מפתיע: "מדינת ישראל צריכה עכשיו מנהיג מהימין"

יאיר לפיד ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, התראיין הערב (שבת) לראשונה לטלוויזיה אחרי שבעה חודשים של היעדרות מהאולפנים, ובריאיון ל"פגוש את העיתונות" בחדשות 12 הצהיר כי הוא תומך בנפתלי בנט כמועמד לראשות הממשלה בבחירות הקרובות.

לפיד הסביר כי החליט להציב את עצמו מאחורי בנט כחלק מהמאמץ להחליף את השלטון ולהקים "מחנה לאומי" חדש. כשנשאל האם ויתר על שאיפתו לשוב ולהיות ראש הממשלה, השיב לפיד: "בסיבוב הזה בוודאי שכן, כי אני שמתי את עצמי מאחורי זה שבנט צריך להיות ראש הממשלה". לדבריו, "נפתלי בנט הוא האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון. אני לא אומר שהוא יותר טוב או יותר מתאים מגדי איזנקוט, אני אומר שהוא יותר טוב ויותר מתאים ממני בעת הזו". לפיד הוסיף: "אנחנו צריכים עכשיו מנהיג מהימין. אני צריך מישהו שהיה ראש ממשלה, שהיה שר ביטחון, שהיה שר חינוך, שהיה שר כלכלה, שהקים ממשלות, שפירק ממשלות, שהפסיד, לא רק ניצח. הוא איש ימין שאני יודע שהוא לא רואה בעיניים בשביל להקים ממשלה".

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"החיבור הזה מייצר תקווה"

בריאיון התייחס לפיד גם לשיתוף הפעולה עם בנט, למרות הירידה בסקרים מאז ההכרזה על החיבור.

"אני נמצא פה כי אני נורא מאמין בחיבור הזה. אני מאמין שהוא מייצר תקווה, אני מאמין שהוא מייצר כוח", אמר. כשנשאל על התבטאויות עבר של בנט נגדו, השיב: "כולנו אמרנו מיליון דברים. השאלה היא מה אנחנו עושים קדימה".

לפיד ציין כי גם אם היה יודע מראש את מצבו של החיבור בסקרים, היה מקבל את אותה החלטה. "כשאני מאמין במשהו, אני אלחם עליו", אמר.