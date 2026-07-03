הזמר ששון שאולוב, שהיה מעורב בתאונת דרכים בדרום תל אביב בתחילת השבוע, זומן לחקירה במשטרה. על פי הפרסום של לי עייש ב-i24NEWS, במסגרת החקירה ייבחן החשד כי שאולוב נסע באור אדום.

התאונה התרחשה בלילה שבין יום חמישי ליום שישי בצומת הרחובות הרצל ודרך יפו בדרום תל אביב. רכבו של הזמר התנגש ברכב אחר, כאשר שאולוב עצמו יצא מהאירוע ללא פגע ולא נזקק לטיפול רפואי. עם זאת, נוסע שהיה ברכב השני נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירת התאונה מיד לאחר התרחשותה, ובוחני התנועה של משטרת ישראל פתחו בחקירה מקיפה במטרה לבדוק את הנסיבות והגורמים שהובילו לתאונה בצומת המרכזי.

לצד שאולוב זומנו לחקירה גם נהג הרכב השני וכלל יושבי הרכב. החקירה צפויה להתקיים בתחילת השבוע הקרוב, כאשר החוקרים יבחנו את כלל הראיות והעדויות מהאירוע.

תקופה עמוסה עבור הזמר

התאונה מגיעה בתקופה עמוסה במיוחד עבור שאולוב, שנמצא בשיא הקריירה שלו. רק לפני מספר חודשים הוא עלה לראשונה למופע 360 בהיכל מנורה, עם הפקה גדולה ובמה מיוחדת בצורת S שאפשרה לו לזוז בין חלקים שונים באולם.