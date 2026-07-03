חבר הכנסת יולי אדלשטיין חשף כי הוא מתכנן לעזוב את מפלגת הליכוד, שבה כיהן במשך למעלה משני עשורים. בריאיון שישודר מחר (שבת) בפגוש את העיתונות הסביר יו"ר הכנסת לשעבר כי לא יכול עוד להצדיק את מדיניות המפלגה, והודיע שיפעל להקמת מסגרת פוליטית חדשה.

"אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, אני אצא לדרך פוליטית חדשה", הצהיר אדלשטיין בריאיון. "זה משפט מאוד קשה לומר", הוסיף, והתייחס גם לתומכיו הוותיקים במפלגה: "יש גם את אותם חברים שברגע זה בהפתעה שומעים את מה שאני אומר ואומרים: 'מה יולי עושה?! תמכנו בו עשרות שנים, היינו תומכים בו גם הפעם, למה הוא עושה את זה?'".

הקרע סביב חוק הגיוס

על פי דיווחים קודמים, מערכת היחסים בין אדלשטיין לבין הנהגת הליכוד וסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיעה בשבועות האחרונים למבוי סתום. הקרע העמוק החל סביב חוק הגיוס, כאשר אדלשטיין, בתפקידו כיו"ר ועדת החוץ והביטחון, סירב בתוקף להיכנע לתכתיבי הקואליציה וסירב לקדם נוסח חוק שלא יכלול יעדי גיוס משמעותיים וסנקציות על עולם התורה.

עמדה עקרונית זו הציבה אותו בעימות חזיתי ישיר וממושך מול נציגי יהדות התורה ושס, כמו גם מול לשכת נתניהו. מוקדם יותר השבוע, דוברו של אדלשטיין, מעין סמון, הגיב לתדרוכים נגד הבוס שלו וכתב: "אם לגייס חרדים במציאות של מלחמה על הבית, כשאחים שלי נשחקים במילואים, כשהמשפחות שלהם קורסות וכשזוגות מתגרשים כי הן לא עומדות בעומס המילואים זו 'נקמנות אישית' – אז אני בעד נקמה".

ההערכות במערכת הפוליטית הן כי אדלשטיין יקח חלק בהקמת גוף פוליטי חדש, בו צפויים להשתלב שמות בולטים כמו שרת המשפטים לשעבר איילת שקד ושגריר ישראל באו"ם לשעבר גלעד ארדן, ככל שאלו יחליטו להתמודד בבחירות הקרובות.