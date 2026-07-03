עולם המוזיקה והספורט מתרגש: על פי דיווח של אתר TMZ האמריקאי, כוכב הפופ העולמי ג'סטין ביבר נמצא במגעים להופיע במופע מחצית הזמן ההיסטורי בגמר מונדיאל 2026. המופע, שצפוי להתקיים באצטדיון ניו יורק/ניו ג'רזי (המוכר גם כאצטדיון מטלייף) ביום ראשון, 19 ביולי, עשוי להפוך לאחד האירועים המוזיקליים המרשימים ביותר בהיסטוריה של הטורניר.

המופע, שיימשך כ-11 דקות בלבד בסגנון מופעי המחצית של הסופרבול, כבר צבר רשימה מרשימה של אמנים שאישרו את הגעתם. בין הכוכבים שכבר חתמו על ההשתתפות: אגדת המונדיאל שאקירה, שתחזור להופיע במופע מחצית לאחר שנים, מדונה - מלכת הפופ, ולהקת הקיי-פופ הפופולרית BTS. כעת, נראה שביבר עשוי להצטרף לרשימה המרשימה הזו.

מסורת חדשה בכדורגל האירופאי

על פי דיווח ה-BBC Sport, מופעי מחצית הזמן במונדיאל הפכו בשנים האחרונות לתופעה נפוצה יותר, למרות שחובבי כדורגל אירופאים הביעו בעבר את חוסר שביעות רצונם מהמסורת האמריקאית הזו. עם זאת, בשנים האחרונות הם החלו להופיע בתדירות גבוהה יותר, והפכו לחלק בלתי נפרד מחוויית הצפייה בגמר.

ג'סטין ביבר, שזכה בשנים האחרונות לפרגון מיוחד בישראל, כבר הוכיח את קשריו למדינה. כפי שדיווחנו בסרוגים, הזמר הבינלאומי שיתף לא פעם את הזמר הישראלי נתי ליויאן באינסטגרם שלו, והעניק לו במה עולמית. בנוסף, ביבר שיתף בעבר תמונה של קעקוע בעברית של המפיק המוזיקלי קרטר לאנג, מה שעורר סערה בקרב מגיבים פרו-פלסטינים.

המופע המתוכנן בגמר המונדיאל צפוי למשוך מאות מיליוני צופים ברחבי העולם, והשתתפותו של ביבר תהפוך אותו לאחד האירועים המוזיקליים הגדולים של השנה. בשלב זה, טרם התקבל אישור סופי מצד נציגי הזמר, אך המגעים נמצאים בשלבים מתקדמים.