הבוקר (שישי) נעצר כוכב רשת מוכר ומשתתף בתוכניות טלוויזיה כגון "גולסטאר", לאחר שנתפס נוהג בפסילה ביודעין. שוטרי מרחב נתב"ג עצרו את רכבו מסוג טסלה במהלך פעילות שגרתית, וגילו כי הוא נוהג למרות איסור מפורש של בית המשפט לתעבורה באשדוד.

על פי הנתונים שנמסרו, בית המשפט לתעבורה באשדוד פסל את רישיונו של הכוכב ביום 2 ביולי האחרון. למרות זאת, כוכב הרשת המשיך לנהוג ברכבו, תוך התעלמות מהאיסור המשפטי. בבדיקת מסוף שביצעו השוטרים התגלה כי מדובר בנהיגה בפסילה ביודעין – עבירה חמורה במיוחד בדיני התעבורה. הוא נעצר במקום ולוקח לחקירה במשטרה. נוסע נוסף שישב לידו ברכב שוחרר לביתו ללא חשד. לאחר החקירה, שוחרר כוכב הרשת למעצר בית של חמישה ימים, וקיבל זימון להתייצב בבית המשפט. עבירת נהיגה בפסילה ביודעין נחשבת לאחת העבירות החמורות ביותר בדיני התעבורה, ועלולה להוביל לעונשים כבדים כולל מאסר בפועל. בתי המשפט נוהגים להחמיר במיוחד במקרים בהם נהג ממשיך לנהוג למרות פסילת רישיון מפורשת, מתוך תפיסה שמדובר בהתעלמות מוחלטת מסמכות בית המשפט.