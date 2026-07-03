איזנקוט חושף: אלו שלושת השרים שהתנגדו לתמרון בעזה

במלאת 1,000 ימים לפרוץ מלחמת שבעה באוקטובר, חבר קבינט המלחמה לשעבר והרמטכ"ל לשעבר, ח"כ גדי איזנקוט, מפרסם מכתב פומבי חריף ונוקב במיוחד.

במכתבו הוא תוקף חזיתית את ראש הממשלה בנימין נתניהו וחברי ממשלתו, ומאשים אותם בהפצת שקרים, בריחה מאחריות וניהול המערכה מתוך שיקולים פוליטיים וזרים. איזנקוט פתח בתיאור קריסת עקרונות הביטחון הלאומי בתוך 45 דקות באותו הבוקר, אך שיבח את הסולידריות של האזרחים שקפצו להילחם.

"המשימה של מנהיג במלחמה היא עמידה במטרות המלחמה ושיפור מצבה האסטרטגי של ישראל. בכאב אני אומר: זה לא מה שמוביל את נתניהו", האשים חבר הקבינט לשעבר. לדבריו, בעוד ההנהגה הביטחונית לקחה אחריות, הממשלה הנוכחית כופרת בה, מקדמת השתמטות של אלפי חיילים ומובילה החלטות שאין בינן לבין צרכי העם דבר.

הוא הוסיף כי הממשלה הנוכחית משקרת, מקדמת כאוס ומפיצה רעל ובדיות על מי שהתגייסו לטובת המדינה כדי לשמר את שלטונה.

איזנקוט לא חסך במילים וסימן באופן שמי את הדרג המדיני שלדבריו בורח מהקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבטיח שמחדל כזה לא יישנה בעתיד. "בנימין נתניהו, ישראל כץ, אבי דיכטר, אלי כהן, יריב לוין, גילה גמליאל, מירי רגב, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר ייזכרו לדיראון עולם כאחראים העליונים למחדל", כתב.

יחד עם זאת, הוא הביע אומדן אופטימי כי בעוד חודשים ספורים יתחיל תיקון ושינוי קריטי במדינה שיכלול את הקמת ועדת החקירה.

בחלקו האחרון עבר איזנקוט למתקפת נגד מול השקרים שמפיצים נגדו, וחשף כי יריב לוין, אלי כהן ומירי רגב היו היחידים שהתנגדו לתמרון בעזה.

הוא הוסיף כי ההחלטה על כיבוש רפיח וציר פילדלפי התקבלה פה אחד בקבינט המלחמה, בניגוד לטענה שרק ראש הממשלה דחף לכך. לבסוף הזכיר כי נתניהו עצמו הביא לאישור פה אחד את העסקה השנייה שכללה עצירת לחימה ל-42 ימים בפעימות, כפי שקרה בעסקה הראשונה.