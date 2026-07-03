ההחתמה של הקיץ: הלגיונר הישראלי חתם בבית"ר ירושלים

עסקת הענק של הקיץ בליגת העל נסגרה באופן רשמי: מועדון הכדורגל בית"ר "גשם" ירושלים הודיע היום (שישי) על צירופו של חלוץ נבחרת ישראל, שון וייסמן, שחתם בקבוצה בחוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת.

החתמתו של וייסמן (30) מהווה הצהרת כוונות משמעותית ביותר של הצהובים-שחורים לקראת עונת 2026/27, ומוסיפה לסגל של סגנית האלופה איכות, ניסיון אירופי עשיר, מנהיגות ורעב גדול להצלחה.

החלוץ, שנחשב לאחד הסקוררים הבולטים והעקביים של הכדורגל הישראלי בעשור האחרון, מגיע לטדי לאחר שבמהלך כל הקיץ הנוכחי נרשם רצון עז ומשותף של שני הצדדים להוציא את המעבר אל הפועל. החוזה נסגר ונחתם באמצעות סוכניו של השחקן, גלעד ורונן קצב.

המסע האירופי המפואר והחזרה לבירה

וייסמן רושם קאמבק מרתק לכדורגל הישראלי לאחר שבע שנים רצופות מעבר לים, במהלכן בנה לעצמו קריירה מרשימה בליגות הבכירות ביותר ביבשת.

לאחר שגדל ושיחק בארץ במדי מכבי חיפה, הפועל עכו, מכבי נתניה ועירוני קריית שמונה, הוא יצא לאירופה ופתח במסע שכלל תחנות מפוארות כמו וולפסבורג האוסטרית (שם רשם עונת שיא מטורפת), ריאל ויאדוליד וגרנדה הספרדיות, סלרניטנה האיטלקית ובלאו-וייס לינץ' האוסטרית, במדיה שיחק בעונה החולפת.

כעת, הוא מביא עמו לבית"ר יכולת כיבוש מוכחת, אופי מנצח ושאיפה ברורה להוביל את המועדון לתארים והישגים.

וייסמן: "תמיד אמרו לי שצריך לחוות את בית"ר"

מיד לאחר החתימה הרשמית, שיתף שון וייסמן בתחושות המרגשות שלו ופנה ישירות לקהל הצהוב-שחור: "אחרי שבע שנים של אתגרים, הצלחות וחלומות באירופה, הגיע הזמן לחזור הביתה. יש מסעות שמעצבים אותך, ויש מקום אחד שמגדיר מי אתה באמת. היום אני סוגר פרק משמעותי בקריירה ופותח פרק חדש-ישן במקום שבו הכל התחיל – ישראל.

אין גאווה גדולה יותר מלשחק מול המשפחה שלי, מול הקהל והמדינה שלי ועוד במדי בית״ר ירושלים. לחזור הביתה, לעיר הבירה, זו לא רק החלטה מקצועית – זו בחירה של הלב והשייכות".

החלוץ שלח מסר ברור לגבי הציפיות שלו מעצמו בטדי: "אני מגיע רעב, מחויב ונרגש לתת את כל מה שיש לי על המגרש ולייצג בגאווה את האוהדים. תמיד אמרו לי שצריך לחוות את בית"ר כשחקן, ואני שמח שזה קורה עכשיו. תודה לכל מי שליווה אותי לאורך הדרך באירופה, עכשיו הגיע הזמן להתחיל יחד מסע חדש. יאללה בית״ר!".

על פי הפרטים שהגיעו לידינו, וייסמן צפוי להפוך למשתכר הבכיר של הצהובים-שחורים, כאשר ירוויח סכום עתק של כ-270 אלף יורו לעונה. הבעלים וההנהלה של בית"ר החליטו לפתוח את הכיס בצורה משמעותית כדי להנחית את החלוץ, שסיים קדנציה בת שבע שנים מעבר לים, במהלכה שיחק בליגות באוסטריה, ספרד ואיטליה.

בעונה החולפת שיחק וייסמן במדי בלאו-וייס לינץ' מהליגה האוסטרית הראשונה, שם כבש 9 שערים ב-27 הופעות.

ההחתמה הדרמטית הזו טורפת לחלוטין את הקלפים של הקבוצה בכל הנוגע לבניית הסגל לעונת 2026/27. בבית"ר הבינו בשלב מוקדם כי הקשר דן גלזר מעדיף לחתום במכבי תל אביב או מכבי נתניה, ובעקבות הסיכום עם וייסמן הוחלט בצוות המקצועי לשנות כיוון: המועדון יוותר על הבאת חלוץ זר, ובמקום זאת יפנה את המשאבים והמשבצת הפנויה לטובת החתמת קשר אחורי זר בעל שיעור קומה, שיחליף את איילסון טבארש שעזב.

וייסמן צפוי להצטרף בהקדם לחבריו החדשים, שנמצאים בימים אלה בעיצומו של מחנה האימונים בפראבץ שבבולגריה.|