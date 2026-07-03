עזיבה מפתיעה אצל בנט: "החלטתי לסיים את תפקידי"

טלטלה מאחורי הקלעים במערכת הפוליטית: חנניה בן שמעון, דמות מפתח וממייסדי התנועה "כתף אל כתף", הודיע הבוקר (ו') באופן מפתיע על עזיבת מפלגת "ביחד" של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, כך נודע לראשונה. בן שמעון, שהיה חלק בלתי נפרד מהרשימה והמנגנון מאז מהלך האיחוד בין הגופים, נחשב לאחד הכוחות הפעילים במטה.

בהודעה דרמטית שהופצה בקבוצות הווטסאפ הפנימיות של המפלגה כתב בן שמעון לחבריו ומנהלי הקמפיין: "חברים ושותפים לדרך, אני מבקש לעדכן אתכם שאחרי תקופה של התלבטויות, הגעתי להחלטה לסיים את תפקידי במטה הצעירים ולעזוב את הקמפיין והמפלגה".

בן שמעון ביקש להבהיר בהודעתו כי הצעד מגיע חרף האמונה הגדולה שיש לו במנהיגות וברשימה: "הצטרפתי אליכם מתוך אמונה גדולה בדרך שלנו ובהסכם חדש, אך מסיבות אישיות אני עוזב כעת". הוא חתם את דבריו בטון חיובי ומפרגן לשותפיו לשעבר: "אני רוצה להודות לכולכם על העבודה המשותפת והזכות לפעול יחד איתכם. בהצלחה רבה לכולכם במסע לתיקון המדינה, אני מאמין בכם ובחשיבות הקמפיין".

בסביבת המפלגה מנסים לשדר עסקים כרגיל ומדגישים כי הרקע לפרישה הוא אישי בלבד, אך עזיבתו של מי שהיה ממייסדי "כתף אל כתף" רגע לפני שיא המערכה מעוררת עניין רב ומכות גלים במטה הצעירים של בנט.