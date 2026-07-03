דיווח דרמטי: רוסיה מתכננת פלישה למדינה נוספת 

צבא רוסיה ( צילום: שאטרסטוק )

ארצות הברית העבירה בימים האחרונים אזהרה דחופה ורשמית לבעלות בריתה, לפיה רוסיה בוחנת אפשרות להוציא לפועל פעולות פרובוקטיביות והתקפות ממוקדות נגד פולין – מדינה חברה בנאט"ו.

על פי ההערכה המודיעינית האמריקאית, הצעדים הללו נועדו לבחון את דופק המוכנות של נאט"ו להגיב לאיומים ישירים, ובמקביל לערעור התמיכה הבינלאומית בהמשך מימון המלחמה באוקראינה. התרחישים שעליהם הצביעו בוושינגטון כוללים מתקפות פוטנציאליות של טילים או כטב"מים נגד תשתיות אנרגיה ומתקנים קריטיים בשטח פולין, ואף סיכון ממשי של חדירת יחידות צבאיות קטנות מעבר לגבול. מקורות המקורבים לנשיא פולין, קארול נאברוצקי, אישרו כי הבית הלבן העביר לוורשה סימנים ואזהרות חוזרות ונשנות בנושא זה. בני שיח פולנים רשמיים מדגישים כי לא ניתן לשלול את הוצאתן לפועל של תוכניות אלו כבר בחודשים הקרובים. להערכתם, הקרמלין מבקש לייצר בכוונה מתח ביטחוני חריף באזור, שיפעיל לחץ פוליטי על מדינות המערב ויגרום להן לשקול מחדש את היקף התמיכה הצבאית בקייב. בין האפשרויות והתרחישים שעל הפרק, מסמנים גורמי המודיעין מתקפות כטב"מים על מתקני חשמל ואנרגיה פולניים, או לחילופין תקיפות אוויריות מדומות שיאלצו את וורשה להפעיל ולחשוף את מערכות ההגנה האווירית שלה. תרחיש נוסף שנשקל ברצינות כולל פלישות קרקעיות מוגבלות וחדירה מבוקרת של קבוצות צבאיות קטנות מעבר לגבול המזרחי של נאט"ו.

רוסיה פולין ( צילום: שאטרסטוק )

חלק ממקורות המודיעין אינם שוללים שימוש בשיטות היברידיות מתוחכמות באזורי הגבול, כאשר מקור במודיעין הפולני הודה כי במקרה הקיצוני ביותר, מתקפה היברידית באזור הגבול היא בהחלט אפשרית. תרחיש נוסף שנמצא בדיון כולל תקרית שבה כוחות רוסיים או בלארוסיים יחצו פיזית את הגבול, ולאחר מכן יתרצו זאת כ"תקלה טכנית" או "מצב חירום" ניווטי. .

במצב כזה, מוסקבה תוכל לגרור את המערב למשא ומתן דיפלומטי ממושך, תוך שהיא נמנעת מעימות צבאי ישיר בקנה מידה מלא אך משיגה אפקט חזק של הרתעה ופחד. מקורות בפולין מעריכים כי הקרמלין בונה על כך שבעלות הברית בנאט"ו יגלו איפוק, ויעדיפו לחתור להסדר פוליטי מהיר מאשר להפעיל את סעיף 5 ולצאת לתגובה צבאית מיידית.

בחוגי הממשל והביטחון בוורשה מתייחסים לאיום ברצינות תהומית, וגורם בסביבת הנשיא הבהיר כי ארצות הברית מיידעת אותם באופן שיטתי על תוכניות רוסיות חדשות לתקוף את האגף המזרחי של נאט"ו, ושפולין נמצאת עמוק בתוך רשימת היעדים הפוטנציאליים.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ( מדינה נורמנובה\שאטרסטוק )

עם זאת, אנליסטים צבאיים מציינים כי בשל המשאבים העצומים שרוסיה משקיעה ומאבדת במלחמה באוקראינה, היא מוגבלת כעת ואין לה יכולת לנהל עימות כולל ומקיף מול נאט"ו. לכן, ההערכה היא שמוסקבה תעדיף לפעול בדרכים היברידיות או נקודתיות, כאשר שטחי בלארוס ואזור קלינינגרד מסומנים כנקודות המוצא הסבירות ביותר לפרובוקציות, לצד חשש כבד שרוסיה תנסה להפיל את האחריות לתקריות הללו על אוקראינה כדי לסכסך בינה לבין בעלות בריתה.

בתגובה לחששות ולסיכונים הפוטנציאליים, נאט"ו כבר החלה להפגין שרירים ומוכנות להגן על האגף המזרחי שלה. סדרת תרגילים צבאיים רחבי היקף בהשתתפות צבא ארצות הברית נערכים באזור הבלטי, במטרה להדגיש ולהבהיר לקרמלין כי כל פגיעה ומתקפה על בעלות הברית תיחשב כהתקפה על הברית כולה.

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במקביל, פולין עצמה מחזקת ומגבירה את יכולות ההגנה שלה, עורכת תרגילי הרתעה עצמאיים ומעבירה מסרים תקיפים על כוונתה להגיב בעוצמה ובנחישות לכל הפרת ריבונות.

למרות חילוקי דעות פוליטיים וכלכליים קיימים בין פולין לאוקראינה בתקופה האחרונה, ורשה נותרה שותפה אסטרטגית וחשובה ביותר עבור קייב. יחד עם זאת, במערב מזהירים כי קיים סיכון גבוה שרוסיה תנסה לנצל בדיוק את המחלוקות הללו כדי להעמיק את השסע ולעורר דסטביליזציה באזור.

באופן כללי, לפי מקורות מערביים, הפרובוקציות הפוטנציאליות הללו מסתמנות כחלק מאסטרטגיה רחבה בהרבה של הקרמלין, שמטרתה להחליש את אחדות נאט"ו ולצמצם את התמיכה באוקראינה מבלי להידרדר לעימות צבאי גלוי וישיר.