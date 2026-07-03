צה"ל השמיד שיירת נשק של חיזבאללה; 10 מטרות הופצצו מהאוויר

ה"ל הגיב בעוצמה להפרות ההסכם בדרום לבנון: חיל האוויר ביצע אתמול (ה') והלילה (ו') סדרת תקיפות ממוקדות נגד מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, זאת בעקבות פגיעה בכוחות הצבא הפועלים במרחב הביטחוני.

בגל התקיפות הראשון, שהובילו כוחות אוגדה 91 בהכוונת חיל האוויר, הותקפו כ-10 תשתיות טרור של חיזבאללה במרחבים בינת ג'בייל, בית יאהון, כונין וברעשית שבדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר כי תשתיות אלו שימשו את הארגון באופן ישיר לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד לוחמי צה"ל במרחב, תוך הפרה בוטה של ההסכמים.

צפו בתיעוד מתקיפת התשתיות בדרום לבנון:

הפעילות המבצעית נמשכה גם אל תוך הלילה. כוחות אוגדה 91 זיהו חוליית מחבלים של חיזבאללה המובילה אמצעי לחימה באמצעות משאית, סמוך לגבול המרחב הביטחוני.

מיד עם זיהוי האיום, הוקפץ כלי טיס של חיל האוויר שהשמיד את המשאית במדויק. בצה"ל מציינים כי מיד לאחר הפגיעה זוהו פיצוצי משנה עזים מהרכב, המהווים הוכחה חד-משמעית לכך שהמשאית נשאה כמות גדולה של אמצעי לחימה ותחמושת.