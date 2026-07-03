מועמדת הדמוקרטים חטפה מכות בשוק התקווה

הקטטה בשוק התקווה ( מתוך הטוויטר של חן אריאלי )

שוב פרובוקציה בפריימריז של הדמוקרטים. סגנית ראש עיריית תל אביב חן אריאלי, יצאה להקים דוכן הסברה בשוק התקווה בעיר.

הפרובוקציה הצליחה מעל המשוער, תושבים וסוחרים התגודדו סביבה והחלו לתקוף את הפעילים מילולית משם המשיכו הדברים גם לחילופי מהלומות.

במפלגת הדמוקרטים כמובן ניצלו את התקיפה בשביל תעמולה נגד הימין. הציבור הכיר פתאום שיש מישהי בשם חן אריאלי, ונראה שכולם מרוצים.

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר, התקבל דיווח על אירוע תקיפה שארע כלפי פעילים שהקימו דוכן ברחוב האצ"ל בדרום תל אביב.

על פי הדיווח, סביב הפעילים שהקימו דוכן במקום, התגודדו מספר אנשים סביבם, וחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. שוטרי תחנת תל אביב דרום שהוזעקו למקום עצרו שני חשודים בחשד למעורבות בתקיפה והם הועברו לחקירה".