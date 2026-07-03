הסתיים שלב א' בקורס הקצינים החרדי הראשון

אין תירוצים למה לא להתגייס. השבוע הסתיים שלב הכשרת היסוד (בסיסי) בקורס הקצינים הראשון של החטיבה החרדית ‘החשמונאים’.

8 צוערים קיבלו סיכת מ"מ אחרי ארבעה חודשי קורס נפרד בבסיס החטיבה בתל פאחר ברמת הגולן. לקבלת סיכת המ"מ והשלמת שלב היסוד, צעדו הצוערים במסע בן 12 קילומטרים. כעת עומד בפניהם ההשלמה החיילית אותה יעשו במגמת ‘גפן’, שתיערך בחלקה יחד עם השלמת החי”ר הכללית בבה”ד 1. לאחר מכן ישתלבו במגוון תפקידי קצונה בחטיבה החרדית. בצה"ל אומרים כי הקורס התקיים בהתאם לסטנדרט המקצועי של צה”ל וכלל את כלל התכנים המועברים בבה”ד 1, תוך שמירה מלאה על אורח החיים החרדי.

קורס קצינים חרדים בחטיבת החשמונאים - דובר צה"ל קורס קצינים חרדים בחטיבת החשמונאים | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:17

קורס הקצינים החרדי הראשון מהווה ציון דרך משמעותי במאמצי צה”ל לשילוב בני המגזר החרדי ולבניית שדרת פיקוד חרדית בחטיבת החשמונאים. הקורס הוא חלק משורת מהלכים חסרי תקדים שקידם צה”ל בשלוש השנים האחרונות, במטרה לאפשר למשרתים בני הציבור החרדי להתפתח לתפקידי פיקוד וקצונה, תוך התאמת מסלולי השירות לצורכיהם ושמירה מלאה על אורח חייהם.

מפקד החטיבה, אל"מ ש׳ אמר בטקס: “אתם נמצאים בשלב משמעותי וחשוב בדרך להפיכתכם לקצינים. זהו מסלול קשה ומאתגר גם בזמנים רגילים, ובמיוחד עכשיו, כשאנחנו נמצאים בתוך מבול שמסעיר את המדינה. גם במבול המקורי תיבתו של נוח עמדה איתנה בתוך הסופה והמבול.

אתם, הצוערים, נמצאים בתוך התיבה הזאת וממשיכים בהכשרתכם בהצטיינות. כשהמצב בחוץ יסתיים, והוא יסתיים, אתם תהיו כאן כדי להנהיג את החטיבה ואת עם ישראל קדימה”.