תושב אפרת ניהל רשת מכירת סמים לבני נוער 

הסמים שנתפסו בקרטוני כריות באפרת ( דוברות המשטרה )

הלם במגזר. תושב אפרת נתפס עם 3.5 קילוגרמים של קנאביס אותם מכר לבני נוער באזור והקים קו חלוקה באמצעות דואר רשום.

בלשים מתחנת עציון במחוז ש"י, חשפו את הסיבה למלאי גדול מהרגיל של קופסאות דגני בוקר רבים ומשלוחי דואר רשום על ידי תושב היישוב אפרת שבגוש עציון. בעת שערכו חיפוש על פי צו בימ"ש בביתו של החשוד שבשנות ה-30 לחייו, בשל חשד לקיום עבירות סחר בסמים בקרב בני נוער באזור ובמקומות שונים בארץ, אותרו למעלה מ-3.5 ק"ג סם מסוג קנאביס, חומרים נוספים חשודים כסם, כלי ׳רקיחה׳ וייצור סמים נוספים ועוד.

הסמים בקרטונים של כריות - דוברות המשטרה הסמים בקרטונים של כריות | צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:06

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רשת הפצת הסמים של תושב אפרת ( דוברות המשטרה )

בנוסף, איתרו הבלשים רשימות ארוכות של עשרות לקוחות ביניהם גם בני נוער, רשת ההפצה ומשלוחים באמצעות ׳דואר רשום׳ לערים שונות ברחבי הארץ.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת עציון, הסמים השונים נתפסו והועברו לחזקת המשטרה לטובת העברתם לבדיקת מעבדות משטרת ישראל. בסיום חקירתו, החשוד נכלא ויובא בהמשך היום בפני בימ"ש לטובת הארכת מעצרו. חקירת המקרה נמשכת.