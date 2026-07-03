מפגן כוח איראני: עשרות מנהיגים בהלווית חמינאי

הלוויית חמינאי בטהרן ( ללא קרדיט )

125 יום אחרי שחוסל על ידי ישראל במכת הפתיחה של מבצע 'שאגת הארי', החלה הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי.

האיראנים כדרכם, הפכו את ההלוויה למפגן כוח, כשהזמינו עשרות מנהיגים מרחבי העולם, שגם אישרו הגעה מה שמלמד שאיראן עדיין שחקן מרכזי במזרח התיכון. בין ראשי המדינות שהגיעו, קודם המדינות השכנות: ראש ממשלת פקיסטן, שהבאז שריף, נשיא עיראק ניזאר עמידי, נשיא טג'יקיסטן אמומאלי רחמון, ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן. רוסיה שלחה את ראש הממשלה לשעבר, סגן יו"ר מועצת הביטחון הרוסית, דמיטרי מדבדב. גם בנגלדש והודו שלחו נציגות מהפרלמנט המקומי. משלחת כורדית מעיראק הגיעה, סגן הנשיא ג'ווד אילוז מטורקיה ועוד עשרות מנהיגים.

עשרות פעילי משמרות המהפכה ליד ארונו של חמינאי - ללא קרדיט עשרות פעילי משמרות המהפכה ליד ארונו של חמינאי | צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 2:49

ההלוויה נתנה הזדמנות לאנשי צללים לצאת מהמחבוא. כך למשל נראה בפעם הראשונה בפומבי מפקד משמרות המהפכה אחמד ואהידי, שיצא מהמסתור לראשונה מאז מבצע 'שאגת הארי'.

עוד עשרות נציגים של אנשי המהפכה הגיעו להלוויה, והטלוויזיה האיראנית הקפידה שלא לשדר את הגעתם מטעמי ביטחון שדה.

מפקד משמרות המהפכה אחמד ואהידי בהלוויית חמינאי ( ללא קרדיט )

מס הלוויה יחלוף במקומות הקדושים לשיעים באיראן ובעיראק. הוא יצר מטהרן שם תיערך תערוכת הלוויה המרכזית, משם ימשיך הארון לעיר נג'ף ולעיר כרבלא הקדושות לשיעים.

הארון יחזור לאיראן לקום - העיר המקודשת והסיום במשהד, בה ייקבר חמינאי במתחם המקודש של האימאם רזא.

בסך הכל צפויים כ-20 מיליון בני אדם להשתתף בתהלוכות ובעצרות של מסע הלוויה.