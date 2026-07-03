האלימות במגזר הערבי: בן 50 נפצע קשה מירי בדבוריה

האלימות במגזר הערבי ממשיכה להשתולל. גבר כבן 50 נפצע קשה מירי בישוב דבוריה בעמק יזרעאל. חובשים פינו אותו לבית החולים העמק בעפולה.

חובש מד"א הילאל עזאיזה, סיפר: "ראינו את הפצוע כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה."

חובש הצלה איתן חמו : "כשהגעתי למקום עם אמבולנס מד"א שברשותי, מצאתי גבר כבן 50 הסובל מחבלות חודרות בגפיים התחתונות, לאחר שנפגע באירוע אלימות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים וחבישות, והוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים העמק בעפולה."