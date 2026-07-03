סרוגים
איפה בן גביר?

האלימות במגזר הערבי: בן 50 נפצע קשה מירי בדבוריה

איפה המשילות שהבטיחו? גבר כבן 50 נורה בדבוריה ופונה במצב קשה לבית החולים העמק. בשבוע האחרון נרצחו 12 ערבים באירועים פליליים

11:15
תגובות
זירת רצח (ארכיון) (תיעוד מבצעי מד"א)

האלימות במגזר הערבי ממשיכה להשתולל. גבר כבן 50 נפצע קשה מירי בישוב דבוריה בעמק יזרעאל. חובשים פינו אותו לבית החולים העמק בעפולה.

חובש מד"א הילאל עזאיזה, סיפר: "ראינו את הפצוע כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה."

חובש הצלה איתן חמו : "כשהגעתי למקום עם אמבולנס מד"א שברשותי, מצאתי גבר כבן 50 הסובל מחבלות חודרות בגפיים התחתונות, לאחר שנפגע באירוע אלימות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים וחבישות, והוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים העמק בעפולה."

סרוגים

בשבוע האחרון נרצחו 12 ערבים ישראלים באירועים פליליים. 3 מהם נרצחו בהתפוצצות מכוניות תופת והשאר מירי באש חיה. השר לביטחון פנים איתמר בן גביר הבטיח משילות ובינתיים לא מקיים.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו