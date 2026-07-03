המלחמה נמשכת: חיסול משמעותי ברצועת עזה

תקיפה ברצועה. ארכיון ( ללא קרדיט )

צה"ל ושב"כ תקפו שלשום (רביעי) בצפון הרצועה וחיסלו את המחבל מחמד נעים ג'נדיה, ששימש כראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'אעייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

לג'נדיה היסטוריה שחורה ורצחנית במיוחד מול אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. במהלך טבח השבעה באוקטובר, הוא שימש כראש חוליית נוח'בה שפשטה לקיבוץ נחל עוז, ולקח חלק פעיל בחיטופו של סרן דניאל פרץ ז"ל. בהמשך הלחימה, ג'נדיה היה הדמות האחראית באופן ישיר על החזקתם של החטופים יותם חיים ז"ל, סאמר אל-טלאלקה ז"ל ואלון שמריז ז"ל בשבי חמאס. השלושה הוחזקו תחת פיקודו בתוך מנהרה תת-קרקעית של גדוד שג'אעייה, עד לטרגדיה שבה נורו בשוגג על ידי כוחותינו בעת שניסו להימלט.

מעבר לכך, ג'נדיה היה מוכר כאחד מהפעילים הבולטים ורעולי הפנים שלקחו חלק פעיל בטקסים המבוימים של חמאס לקראת עסקאות שחרור החטופים הראשונות. במסגרת תפקידו הבכיר בגדוד, הוא המשיך לנסות ולקדם גם בעת האחרונה מתווי טרור מורכבים נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

מדוברות צה"ל נמסר כי כוחות הצבא בפיקוד הדרום פרוסים כעת במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול בנחישות בכל עת להסרת כל איום מיידי.