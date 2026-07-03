הרב לבנון: ״לא לסמוך על כשרות המנכ"ל"

הרב אליקים לבנון ( נתי שוחט / פלאש90 )

הרב אליקים לבנון, רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, תקף הבוקר (שישי) בחריפות חסרת תקדים את מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן. המתקפה מגיעה בעקבות החלטתו של כהן אמש להעניק אישור רשמי לארגון 'צהר' לשמש כארגון המעניק כשרות במדינת ישראל.

הרב לבנון הגדיר את המהלך כ"מתנת פרידה" של המנכ"ל, אותו תיאר כאדם ש"שנים רבות עשה נזק למערכת הכשרות". את מערך הכשרות של ארגון צהר כינה הרב בלעג "כשרות מנכ"ל", וקרא לציבור באופן פומבי שלא לסמוך עליה.

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כדי להמחיש את חומרת המעשה, גייס רב השומרון פסוק מספר שמואל: 'רבו העבדים המתפרצים'. הרב הסביר בדבריו כי "לפעמים בא מישהו ומתפרץ. והנה, מנכ"ל הרבנות הראשית, בסוף תפקידו שמגיע לאחר שהוא בעצם היה מחויב לפרוש קודם לכן, מתפרץ כנגד אדוניו, כנגד מועצת הרבנות הראשית, ועושה דברים שלא יעלו על הדעת".

הרב לבנון המשיך להטיח האשמות קשות ביהודה כהן ואמר: "שנים רבות הוא הזיק למערכת הכשרות, והוא רוצה לתת לנו ממש מתנה אחרונה של נזק למערכת הכשרות". במקביל, ביקש הרב לחזק את ההנהגה הרוחנית של הרבנות: "אני מחזק את ידי מועצת הרבנות הראשית, את ידי הרבנים הראשיים – הרב קלמן בר והרב דוד יוסף – שיעמדו בפרץ ולא יתנו למתפרצים להשיג את בקשתם".

את דבריו חתם הרב בהבהרת החשיבות של הממלכתיות בכשרות, תוך שהוא מותח קו ברור בין הסמכויות: "הכשרות הממלכתית היא כשרות של הרבנות הראשית. אני מחזק את ידי הרבנות הראשית וידי מועצת הרבנות הראשית. ואני קורא לציבור לא לסמוך על כשרויות על פי מנכ"ל. יש כשרות רבנות ויש כשרות מנכ"ל. מי שרוצה רבנות כשרות מנכ"ל, יבחר ברבנות שהוא רוצה, מי שרוצה רבנות כשרות מקומית, יבחר ברבנות המקומית".