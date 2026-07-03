הזמר ששון שאולוב עבר תאונת דרכים

לילה מבהיל עבר על כוכב המוזיקה ששון שאולוב: הזמר היה מעורב הלילה (בין חמישי לשישי) בתאונת דרכים בדרום תל אביב. התאונה התרחשה בצומת הרחובות הרצל ודרך יפו.

שאולוב עצמו יצא מהאירוע המפחיד בנס ללא פגע, ולא נזקק לקבלת טיפול רפואי כלל. עם זאת, התאונה לא הסתיימה רק בנזק לרכוש, ונוסע שהיה ברכב השני המעורב בתאונה נפצע ופונה מהזירה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירת התאונה מיד לאחר התרחשותה. בוחני התנועה של משטרת ישראל פתחו בחקירה רשמית ומקיפה במטרה לבדוק את הנסיבות והגורמים שהובילו לתאונה בצומת המרכזי.