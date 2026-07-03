יוסי דגן לרמטכ"ל: "תבטל את ההחלטה המסוכנת"

( רועי חדי )

שרשרת הקיצוצים המתוכננת בצה"ל מעוררת דאגה עמוקה בהתיישבות: ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שיגר מכתב בהול לרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ובו קריאה דחופה לבטל לחלוטין את הכוונה לצמצם את מערך חיילי ההגנה המרחבית (הגמ"ר) ביישובי יהודה ושומרון.

בפתח פנייתו הבהיר דגן את חומרת המצב וכתב לרמטכ"ל כי "ההחלטה, במציאות הביטחונית הנוכחית, צפויה לייצר פערים מבצעיים משמעותיים בשטח ולהשפיע ישירות על מעטפת האבטחה של היישובים והצירים". בהמשך המכתב פירט ראש מועצת שומרון את ההשלכות המבצעיות החמורות של המהלך על הגנת התושבים. דגן התריע בצורה חד-משמעית כי "במצב בו הסד"כ יצומצם, יישובים אלו יישארו ללא אבטחה". הוא הוסיף והזהיר כי ביטול חיילי ההגמ"ר יוביל לכך שעמדות ביטחוניות רבות, המאוישות ברציפות מאז פרוץ המלחמה, יישארו שוממות, דבר שיפגע קשות בכל מערך האבטחה האזרחי באזור.

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בסיום מכתבו דרש דגן מראשי הצבא לעצור את המהלך המתוכנן ולשנות מסלול: "אני מבקש לעצור את תוכנית הקיצוץ המתוכננת ולקיים דיון מקצועי בנושא בהשתתפות גורמי הצבא והרשות, על מנת לבחון חלופות מתאימות".

דגן עצמו מסר לסרוגים: "אני בטוח שהרמטכ"ל רואה לנגד עיניו את ביטחון תושבי יהודה ושומרון. מתוך האחריות המשותפת לביטחון אני פונה אליו, מציג את הדברים בצורה ברורה ומצפה ממנו לבטל את המהלך המתוכנן לצמצום חיילי ההגמ"ר ביישובים. במציאות הביטחונית הנוכחית, חיילי ההגמ"ר הם חלק בלתי נפרד ממערך ההגנה על היישובים והצירים, וחובה לוודא שלא ייווצרו פערים שעלולים לסכן חיי אדם".