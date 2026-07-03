אלין גולן: השבת מביאה לי את כל הברכה בחיים

אלין גולן, בתו של הזמר אייל גולן, פותחת צוהר לתהליך ההתחזקות האישי שלה ומספרת על ההחלטה לקבל על עצמה את שמירת השבת. בראיון שהעניקה לאתר 'מאקו', שיתפה גולן כי מי שסלל עבורה את הדרך לעולם הרוחני הוא בן זוגה של אמה, אלירז שדה.

"אלירז פתח לי את הדלת לעולם הזה", סיפרה גולן בגילוי לב. "הוא התחיל ללכת לשיעורי תורה, ואני הלכתי אחריו. ואז הוא התחיל להסתובב עם כיפה וציציות ולשמור שבת, וגם אני שמרתי שבת בעקבותיו". אולם נקודת המפנה המשמעותית, שהפכה את השבת לחלק בלתי נפרד מחייה, התרחשה בעקבות אירועי השבת השחורה: "בהתחלה היה לי קשה, אבל אחרי 7 באוקטובר החלטתי שזהו, אני חייבת לשמור שבת להצלת החיילים והחזרת החטופים".

לדבריה, השינוי הרוחני הביא איתו גם שקט נפשי עצום ועוגן בתוך שגרת החיים האינטנסיבית של עבודה וגיוס. "לאט-לאט שמתי לב שהיא מצילה אותי", הסבירה. "החיים שלי ממוצ"ש ועד שישי הם מרוץ: צבא, הקלטות, הופעות, צילומים. הכל קורה מהר, ואז שבת, וזהו, אני מתנתקת. אין טלפון, אין חברים. רק בית, משפחה, ספרים ובית כנסת".

את דבריה חתמה גולן באמונה עמוקה וביחס שלה ליום המנוחה הקדוש: "אני מאמינה ב-100% שהשבת מביאה לי את כל הברכה בחיים".