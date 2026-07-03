העיתונאי הוותיק חושף: אני כבר לא חלק ממחנה השמאל

מחאת קפלן ( אבשלום ששוני \ פלאש 90 )

עימות טלוויזיוני נוקב נרשם באולפן ערוץ i24NEWS, כאשר העיתונאי ואיש התקשורת אטילה שומפלבי התארח בתכנית "מפגש קצוות" עם נאוה דרומי לשיחה טעונה, וענה לביקורת ישירה על התבטאויותיו ועמדותיו הפוליטיות סביב הרפורמה המשפטית והמחאות הציבוריות שליוו אותה.

במהלך הראיון נשאל שומפלבי על ידי דרומי לגבי עמדותיו בעבר, תוך שהיא מציינת כי הוא זוהה בעבר עם השמאל והביע תמיכה פומבית במחאה. שומפלבי מיהר להדוף את הניסיון לקטלג אותו פוליטית והבהיר: "אני כבר לא חלק מהשמאל". יחד עם זאת, הוא אישר באופן חד-משמעי את תמיכתו העקרונית בהתנגדות לרפורמה המשפטית: "אני מאוד תמכתי במאבק האזרחי הלגיטימי והצודק להגנה על הדמוקרטיה".

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כאשר דרומי הטיחה בו כי מדובר היה ב"מאבק אלים" והזכירה את מהלכי הסרבנות, הדגיש שומפלבי את ההפרדה בין דעותיו לבין הנעשה ברחובות. "אני לא הייתי חלק מההפגנות האלו", הבהיר. "אני לא חייב להסכים עם כל מה שקרה ברחובות. אבל השתמשתי בעטים שלי, במקלדות שלי, במצלמות שלי ובמיקרופונים שעמדו לרשותי כדי להביע את דעתי". כשנשאל האם הוא מתחרט על כך, ענה נחרצות: "לא, לא מתחרט. תפקידה של עיתונות היא לא ללקק לשלטון ולא לשרת את השלטון, אלא לבקר את השלטון".

העימות הגיע לשיאו כאשר דרומי תהתה כיצד כלי תקשורת שמגבים מהלכי סרבנות או נמנעים מלהציב שאלות קשות לבכירים כמו שי ניצן ואביחי מנדלבליט יכולים להגדיר את עצמם כמבקרי השלטון. שומפלבי בחר לחתום את הנושא בביקורת אישית על המתרחש כיום במפת התקשורת המקומית ואמר: "לשמחתי, אני כבר לא חלק מהעיתונות הישראלית".