סקר מנדטים: איזנקוט מאבד את ההובלה; האופוזיציה נחלשת

סקר מנדטים חדש של עיתון "מעריב" מציג מגמות מעניינות של התחזקות והיחלשות בשני הגושים הפוליטיים, כאשר המאבק בצמרת הולך ומצטמצם להפרשים זעומים בין שלוש המפלגות הגדולות.

בגוש הקואליציה הנוכחי בולטת השבוע לטובה מגמת ההתחזקות של מפלגת הציונות הדתית, שעולה במנדט אחד ומגיעה ל-5 מנדטים. גם יהדות התורה רושמת מגמה חיובית ועולה במנדט נוסף אל עבר 8 מנדטים. לעומתן, מפלגת השלטון הליכוד חווה היחלשות ויורדת במנדט אחד ל-21 מנדטים, וכך קורה גם לשותפתה לגוש, עוצמה יהודית, שיורדת ל-8 מנדטים.

בגוש האופוזיציה נרשמת בלימה: לאחר שבועות ארוכים של ירידה מתמשכת, מפלגת "ביחד" מצליחה להתאושש, מתחזקת במנדט ועולה ל-19 מנדטים. מנגד, מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט מאבדת מנדט ויורדת ל-20 מנדטים, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ממשיכה במגמת הנסיגה ויורדת במנדט נוסף ל-10 מנדטים בלבד.

גם בקרב המפלגות הערביות נרשמו שינויים יחסיים, כאשר מפלגת רע"ם מתחזקת במנדט ועולה ל-5 מנדטים, בעוד מפלגת חד"ש-תע"ל שומרת על יציבות ונשארת עם 6 מנדטים.

בסיכום תמונת הגושים הכוללת: קואליציית נתניהו נותרת יציבה על 50 מנדטים בסך הכל. האופוזיציה חווה ירידה קלה של מנדט ומגיעה ל-59 מנדטים, ואילו המפלגות הערביות רושמות עלייה ומגיעות ל-11 מנדטים.

החלוקה המלאה של המנדטים, אילו הבחירות היו מתקיימות היום:

הליכוד: 21

ישר!: 20

ביחד: 19

ישראל ביתנו: 10

הדמוקרטים: 10

עוצמה יהודית: 8

ש"ס: 8

יהדות התורה: 8

חד"ש-תע"ל: 6

רע"ם: 5

הציונות הדתית: 5