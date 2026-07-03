היתקלות בדרום לבנון: לוחם מילואים נפצע קשה במרחב בינת ג'בייל

( דובר צה"ל )

הלחימה בחזית הצפונית נמשכת: לוחם מילואים נפצע אתמול (חמישי) באורח קשה במהלך היתקלות עם מחבל בדרום לבנון. הפציעה התרחשה בזמן פעילות מבצעית מתוכננת של כוח מחטיבת המילואים "יפתח" (679), אשר פעל במרחב העיירה בינת ג'בייל. הלוחם פונה במהירות להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה בפרטי האירוע.

התקרית התרחשה אמש בסביבות השעה 18:00. הכוח החטיבתי, שביצע משימות במרחב המדובר, נתקל במחבל חמוש שפתח לעברו באש מתוך מבנה. הלוחמים בשטח הגיבו מיד ובאופן עוצמתי, ותקפו את המבנה שממנו בוצע הירי באמצעות ירי פגזים מסיבי. במקביל לתגובה הקרקעית, הופעלה חטיבת האש של אוגדה 91 שהכווינה כלי טיס של חיל האוויר. מטוסי הקרב תקפו מטרות טרור נוספות של חיזבאללה באותו המרחב כדי להשמיד תשתיות ולמנוע איומים נוספים על הכוחות. נכון לשעה זו, כוחות צה"ל פרושים בשטח ומנהלים סריקות נרחבות באזור ההיתקלות, במטרה לאתר ולחסל את המחבל האחראי לירי.