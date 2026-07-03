בדרך לפוליטיקה? הצעת השריון המפתה שקיבל הרב זרביב

מפלגת הציונות הדתית פועלת להרחבת שורותיה לקראת הבחירות הקרובות ומכוונת לצירוף דמויות בולטות מהשטח. על פי הדיווח של עמית סגל, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', נפגש בימים האחרונים עם הדיין והלוחם, הרב אברהם זרביב, והציע לו להשתלב בצמרת הרשימה לכנסת הבאה, ככל הנראה במקום השני.

הרב זרביב, המוכר בציבור כדיין בבתי הדין הרבניים, התפרסם במהלך המלחמה כלוחם מילואים ומפעיל דחפור D9 משוריין. הוא התפרסם בעקבות פעילותו האינטנסיבית להרס תשתיות טרור נרחבות בחזית עזה ובלבנון. הרב זרביב להשיא משואה בטקס הדלקת המשואות הממלכתי בהר הרצל ביום העצמאות האחרון.

ההצעה לרב זרביב מגיעה כחלק ממהלך נרחב יותר של סמוטריץ' לרענון וחיזוק הרשימה. כזכור, רק לפני מספר שבועות הודיע יו"ר המפלגה על שריונו של ד"ר צביקה מור, מראשי פורום תקווה ואביו של שורד השבי איתן מור, שצפוי לתפוס גם הוא מקום מרכזי ברשימת הציונות הדתית לכנסת.