מכה לאיילת שקד: "אין לה מקום אצלנו במפלגה"

הישורת האחרונה לקראת הבחירות מעלה הילוך, ובזמן שמפלגת ישראל ביתנו עוברת רענון שורות ומצרפת לשורותיה פנים חדשות מהמגזר הדתי-לאומי, נראה כי נקבע הגבול לגבי זהות המצטרפים. על פי הדיווח באתר ynet, בשיחות סגורות שניהלה לאחרונה מנכ"לית המפלגה, אינה זילברגרץ, היא הבהירה באופן שאינו משתמע לשני פנים כי נציגי מפלגת ימינה לשעבר, ובהם איילת שקד ואביר קארה, לא יקבלו מקום ברשימה המתגבשת לכנסת.

החלטתה הנחרצת של המנכ"לית מגיעה על אף מערכת היחסים החיובית והקרובה שמקיימים השניים עם יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן ויו"ר הסיעה עודד פורר. הווטו המדובר מוטל דווקא בתקופה שבה ישראל ביתנו משקיעה מאמצים רבים כדי למצב את עצמה מחדש כאלטרנטיבה של "הליכוד של פעם", מהלך שקיבל ביטוי מעשי עם הצטרפותם של אישים כמו שרון שרעבי ורפי בן שטרית.

בימים אלו שוקדים בישראל ביתנו על הרכבת נבחרת המועמדים, תחת הקו הרעיוני שמכונה במפלגה "הליכוד החדש". במסגרת זו כבר שולבו מספר דמויות חובשות כיפה מהציונות הדתית, אך גורמים פוליטיים מציינים כי בישיבות האחרונות סומן קו אדום ברור בכל הנוגע לשילובם של אנשי ימינה.

החסימה הזו פוגשת את שקד וקארה בתקופה שבה שניהם הצהירו פומבית על כוונתם לבחון קאמבק לזירה הפוליטית. שרת המשפטים לשעבר אף הדגישה לאחרונה כי אין בכוונתה להשתלב במפלגה החדשה שהקים שותפה לשעבר, נפתלי בנט, וטענה כי החיבור שלו ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד מוציא את אותה פלטפורמה מהגדרתה כמפלגת ימין.