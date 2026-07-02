בתום מרדף של הימ"מ נלכד "היורה מהצפון

סוף למרדף אחרי החשוד בקריות. המשטרה והשב"כ עדכנו הערב על מעצרו של החשוד הנמלט באזור הקריות.

"לפני זמן קצר, בתום סריקות ממושכות, לוחמי הימ״מ ביצעו את מעצרו של החשוד, בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי. בנוסף, במהלך פעילות של לוחמי הימ״מ וכוחות נוספים, נעצרו שני חשודים נוספים".

העצורים הועברו לחקירת שב"כ. בית המשפט הוציא צו איסור פרסום על פרטי החקירה.

מוקדם יותר, יצאו הודעות מבהילות באזור הקריות, בהן בקשות של ראשי ערים שלא לצאת מהבית ולהסתגר בתוך מרחבים מוגנים, בגלל המרדף אחר היורה.

ככל הנראה מדובר בחשוד בירי בשפרעם, שנמלט לכיוון הקריות, ולכן היה חשש לאירוע ביטחוני. המשטרה נאלצה להכחיש את החשש הזה בשלב מסוים והורידה את רמת הסיכון ל"הציבור מתבקש לגלות עירנות ולדווח למוקד 100 של המשטרה ככל שנתקלים בחשוד. ייתכן שהחשוד חמוש".