מודניאל 2026. נבחרת ספרד מובילה 2:0 על נבחרת אוסטריה במסגרת שלב 32 הגדולות של גביע העולם 2026, לאחר שמיקל אויארסבאל הבקיע את שער היתרון בדקה ה-36.

במחצית השנייה, פדרו פורו נגח מקרוב לשער, אחרי טיקי טאקה ארוך של הנבחרת הספרדית שכלל יותר מ-20 מסירות במחצית המגרש של אוסטריה.

המנצחת במשחק האירופאיות תעפיל לשמינית הגמר, שם תפגוש את המנצחת במשחק האירופאיות הנוסף בין פורטוגל לקרואטיה.

הספרדים, שמדורגים במקום השני בעולם לפי דירוג פיפ"א האחרון, מציגים שליטה ברורה במשחק מול האוסטרים שבמקום ה-24. הספרדים, שזכו בתואר אלופת אירופה בשנת 2024 , פתחו את האליפות קצת בגמגום עם תיקו מול קייפ ורדה. אבל ככל שהטורניר מתקדם, החבורה מתחילה להתחבר ואיתה גם התוצאות.

אויארסבאל ממשיך את הסדרה המרשימה

מיקל אויארסבאל הפך לאחד הכוכבים הבולטים של ספרד במונדיאל הנוכחי. החלוץ הספרדי, שרשם צמד מרשים במשחק מול ערב הסעודית בשלב הבתים (בדקות 21' ו-24'), ממשיך להציג חדות פנומנלית ברחבה. במשחק מול הסעודים, ספרד ניצחה 4:0 בתצוגה מרשימה שכללה גם שער של לאמין ימאל.