בליכוד מתקפלים: כך הם יירדו מהעץ של אי ציות לבג"צ

לא ישברו את הכלים. נתניהו ואוחנה ( יונתן זינדל/פלאש90 )

פסיקת בג"צ שביטלה את הבחירות למבקר המדינה, העמידה את הליכוד והקואליציה במצב לא נעים.

מצד אחד נמצא האגף הפופוליסטי בראשות יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שרוצה ללכת למשבר חוקתי מול בג"צ ולא לקיים את הבחירות. אלא שציוצים בטוויטר לחוד ומעשים לחוד, בסוף גם יריב לוין חתם על המינוי של יצחק עמית לנשיא העליון ולא הלך נגד בג"צ. בן גביר וגוטליב שמציעים לא לקיים בחירות חוזרות - עושים את זה בשביל לייקים ולא מתכוונים באמת להחרים את הבחירות.

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גם אם ילכו למשבר חוקתי ויגידו שראבילו הוא מבקר המדינה החוקי, חתן השמחה לא ישתתף. ההערכה היא שראבילו לא יגיע ביום ראשון למשרדי מבקר המדינה הסמוכים לסינמה סיטי, כך שהעימות החזיתי בין הכנסת לבית המשפט העליון לא יקרה.

אם ראבילו לא מגיע, אז בחירות חוזרות הן עובדה מוגמרת והשאלה היא רק העיתוי.

המצב כרגע של כנסת עם 68 אצבעות של הקואליציה כנראה לא יחזור בכנסת הבאה, ולכן נתניהו כן רוצה לקיים את הבחירות עכשיו, בטח שלפני הפריימריז, כל עוד הוא יכול להחזיק את החכ"ים צמוד אליו.

לכנסת נותרו עוד שבועיים של עבודה, וכל יום חשוב כדי לקדם את החקיקה שהקואליציה רוצה לפני הפיזור. בקואליציה לא ירצו לבזבז חצי יום של מליאה על הבחירות החוזרות, ולכן שוקלים כעת להזיז אותה ליום ראשון או חמישי כדי שלא יפריעו לחקיקה.

לא מן הנמנע שגם ידחו את ההצבעה לאחרי פיזור הכנסת, אבל לפני הפריימריז בליכוד. מעכשיו ועד הבחירות יצטרכו לשבת טוב טוב על הח"כים הסוררים, החרדים מחד והמורדים מאידך, כדי להבטיח את הרוב.