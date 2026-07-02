מיום שישי: קייטנת הקיץ של  סרוגים עם שלומי ואביה

קייטנת הקיץ של שלומי ואביה| צילום: אולפן סרוגים
מה מחכה לילדים בקייטנה?
השניים דאגו למלא את התוכנייה בכל טוב, עם מגוון פעילויות שיהפכו כל יום לחגיגה:
פיצוח חידות: משימות חשיבה מאתגרות שיפעילו את הגלגלים במוח ויגרמו לכולם לעבוד יחד.
מטבח של כוכבים: מתכונים קלילים, טעימים ומפתיעים שילדים יכולים להכין בעצמם (עם קצת עזרה מההורים).
פינות הפתעה: רגעים קסומים שאי אפשר לחשוף מראש, שישאירו את כולם פעורי פה.
ואפילו טיול בארץ ישראל!!!
והכי חשוב: המון צחוק, שירים, ואווירה טובה כמו שרק אביה ושלומי יודעים להעניק.
מיום שישי בסרוגים!