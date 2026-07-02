מיום שישי: קייטנת הקיץ של  סרוגים עם שלומי ואביה

קייטנת הקיץ של שלומי ואביה | צילום: אולפן סרוגים

קייטנת הקיץ של שלומי ואביה - אולפן סרוגים

השניים דאגו למלא את התוכנייה בכל טוב, עם מגוון פעילויות שיהפכו כל יום לחגיגה:

פיצוח חידות: משימות חשיבה מאתגרות שיפעילו את הגלגלים במוח ויגרמו לכולם לעבוד יחד.

מטבח של כוכבים: מתכונים קלילים, טעימים ומפתיעים שילדים יכולים להכין בעצמם (עם קצת עזרה מההורים).

פינות הפתעה: רגעים קסומים שאי אפשר לחשוף מראש, שישאירו את כולם פעורי פה.

ואפילו טיול בארץ ישראל!!!

והכי חשוב: המון צחוק, שירים, ואווירה טובה כמו שרק אביה ושלומי יודעים להעניק.

מיום שישי בסרוגים!