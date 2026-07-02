החום נשבר; וטמפ' שלא נראו הרבה זמן. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר קיצי ונוח ילווה את ישראל במהלך סוף השבוע הקרוב ובתחילת השבוע הבא, ללא שינויים קיצוניים או גלי חום חריגים באופק.

מחר, יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ועומסי החום יהיו רגילים לחלוטין לעונה.

בשבת קודש תחול הקלה קלה בעומסי החום, עם ירידה קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר באזורי ההרים. המעלות ביום זה תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, והשמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים.

ביום ראשון, תחילת שבוע המעש, לא צפוי שינוי ניכר בנתוני מזג האוויר והמגמה הנוחה תימשך.

בימים שני ושלישי של שבוע הבא, מזג האוויר יישאר יציב, מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות ועומסי החום יחזרו להיות רגילים וממוצעים לעונה.