חוסמים את נתיבי איילון ( עידית אבישי )

עשרות רבים של מפגינים חסמו כעת את נתיבי איילון צפון לתנועה. המחאה מתקיימת תחת הקריאה המרכזית להקמה מיידית של ועדת חקירה ממלכתית לאירועי המלחמה, ונגד מה שהמוחים מכנים "הפקרות הממשלה".

החסימה התבצעה באופן משולב, כאשר עשרות מפגינים ירדו אל הכביש וחסמו את שני נתיבי איילון ברגל, לצד שימוש בכלי רכב שבלמו את התנועה למשך דקות ספורות.

חסימת נתיבי איילון - צילום: דנור אהרון חסימת נתיבי איילון | צילום: צילום: דנור אהרון 10 10 0:00 / 0:17

המוחים קישרו את הפעולה ישירות לציון אלף הימים מאז פרצו הקרבות, ונשאו שלטים ומסרים חריפים נגד ההנהגה. "1,000 ימים של מלחמה, 1,000 ימים של כישלון", מסרו המפגינים בציר החסום, והוסיפו כי מדובר ב"כישלון מוסרי, כישלון מנהיגותי וכישלון אסטרטגי". בעקבות החסימה מורגשים עומסי תנועה כבדים באזור.