סקר מנדטים: איזנקוט נבלם, בנט ממשיך להתרסק

סקר מנדטים חדש מעלה כי מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל את סקרי המנדטים זה השבוע השני ברציפות. עם זאת, על פי נתוני הסקר החדש, לראשונה מזה מספר שבועות המפלגה נעצרת ונותרת על אותו מספר מנדטים כמו בשבוע שעבר, 23 מנדטים.

על פי הסקר שפורסם באתר 'זמן ישראל', מפלגת הליכוד נשארת המפלגה השנייה בגודלה עם 22 מנדטים, ומצמצמת את הפער למנדט אחד בלבד מהמקום הראשון. מנגד, מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט חווה היחלשות נוספת של מנדט אחד בהשוואה לשבוע שעבר, וממוקמת במקום השלישי עם 16 מנדטים בלבד.

שאר חלוקת המנדטים בסקר: ישראל ביתנו עם 11 מנדטים, ש"ס עם 10 מנדטים, ועוצמה יהודית, יהדות התורה והדמוקרטים זוכות ל-8 מנדטים כל אחת. מפלגת חד"ש-תע"ל מקבלת 5 מנדטים, ורע"מ סוגרת את הרשימה עם 4 מנדטים. המפלגות כחול-לבן, המילואימניקים ובל"ד אינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה ומקבלות בסקר זה 0 מנדטים.

בגזרת הגושים, גוש השינוי עומד השבוע על 58 מנדטים. הבשורה המשמעותית מגיעה מכיוונה של מפלגת הציונות הדתית, אשר אחרי תקופה ממושכת שבה דשדשה מתחת לרף, מצליחה להתחזק, לחצות את אחוז החסימה ולהגיע ל-5 מנדטים. בעקבות חזרתה של הציונות הדתית למפה, גוש הקואליציה רושם התחזקות ומגיע השבוע ל-53 מנדטים.